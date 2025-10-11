مدیران کل بنیاد شهید و امور ایثارگران، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صندوق بازنشستگی و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سؤالات مردم حضور می‌یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با هماهنگی و برنامه‌ریزی دفتر بازرسی استانداری و در راستای اجرای نظام‌نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تأکیدات مقام‌عالی استان مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست‌ها و مشکلات هم‌وطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه‌های اجرایی؛

روز یکشنبه ۲۰ مهرماه:

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان / ۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان / ۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰

مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان / ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان / ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰

با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ به‌صورت مستقیم پاسخگوی تماس‌های مردم عزیز خواهند بود.