مدیران کل بنیاد شهید و امور ایثارگران، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صندوق بازنشستگی و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سؤالات مردم حضور مییابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با هماهنگی و برنامهریزی دفتر بازرسی استانداری و در راستای اجرای نظامنامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تأکیدات مقامعالی استان مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواستها و مشکلات هموطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاههای اجرایی؛
روز یکشنبه ۲۰ مهرماه:
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان / ۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان / ۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان / ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان / ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ بهصورت مستقیم پاسخگوی تماسهای مردم عزیز خواهند بود.