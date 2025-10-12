به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این کنگره فاطمی و آئینی در قالب شعر به زبان‌های مختلفی همجون زبان فارسی (کلاسیک و آزاد)، عربی (فصیح و محلی) و آذری برگزار می‌شود.

بخش اصلی کنگره مربوط به شعر در مدح و مرثیه، فضائل و مناقب و ابعاد وجودی حضرت فاطمه زهرا (س) و بخش ویژه آن نیز مربوط به شعر در فضائل، مناقب و مراثی حضرت نرجس خاتون (س) است.

همچنین، علاقه‌مندان برای شرکت در این کنگره شعر آئینی می‌توانند آثار مورد علاقه خود را از طریق پیام‌رسان‌های واتس آپ، ایتا و بله به شماره ۰۹۹۰۲۹۶۹۶۰۲ ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار برای شرکت در کنگره ملی شعر فاطمی «هجده سال نوری» تا ۱۰ آبان ماه سال جاری خواهد بود.

در پایان برگزاری کنگره با نظر هیئت داوران به هر یک از آثار منتخب جوایز ۱۸۰، ۲۵۰ و ۱۲۰ میلیون ریالی همراه با لوح تقدیر و تندیس کنگره اهدا می‌شود.