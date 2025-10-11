مس سونگون در دیداری خانگی با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل پردیس قزوین به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،تیم‌های فوتسال مس سونگون ورزقان و پردیس قزوین در چارچوب دیدار‌های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال کشورمان از ساعت ۱۶ امروز در سالن پورشریفی تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه پرگل ۶ بر ۲ به نفع مس سونگون به پایان رسید.

شاگردان علیرضا افضل که در هفته‌های اخیر نتایج قابل توجهی کسب نکرده بودند در این بازی به دنبال کسب پیروزی خانگی در حضور هوادارانشان بودند و همین انگیزه باعث شد شروع خوبی داشته و در ثانیه ۳۲ توسط محمد شکری به گل اول دست پیدا کنند.