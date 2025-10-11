پخش زنده
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان: امسال بیش از ۲۲۵۰ بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار در استان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، قنبری گفت: در این استان حدود ۱۰ هزار کارگاه صنعتی ثبت شده که تعداد ۱۱ بازرس کاردر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان وشهرستانهای تابعه استان بر مسائل ایمنی، اجرای قانون کار، مشاغل سخت زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی ازکار در کارگاهها نظارت میکنند.
وی افزود: برای ارتقای فرهنگ ایمنی و آگاهی از خطرات محیط کار و کاهش حوادث شغلی کلیه کارفرمایان، کارگران و پیمانکاران مکلفند که دورههای آموزش ایمنی متناسب با نوع کار بگذرانند که تاکنون ۶۰۰۰ نفرساعت آموزش در کارگاهه ی استان برگزار شده است.