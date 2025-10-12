معاون وزیر کار:
فقدان نیروی کار ماهر چالش اصلی کارخانههاست
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با بیان اینکه رتبه کشور در مهارت دانشآموختگان دانشگاهی ۱۳۵ در بین ۱۴۰ کشور است گفت: پژوهشها نشان میدهد فقدان نیروی کار ماهر چالش اصلی کارخانهها در سالهای اخیر و آینده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،غلامحسین محمدی در مراسم اعطای مجوز مرکز آموزشی جوارکارگاهی شرکت گسترش صنایع ریلی ایران در تبریز گفت: در دنیا استراتژیهای توسعه صنعتی مختلفی وجود دارد که ردپای آنها در توسعه کشورها دیده میشود.
وی با بیان اینکه یکی از الگوهای توسعه کشورها تمرکز بر روی بهرهوری است خاطرنشان کرد: از سال ۹۸ و ۹۹ و از زمانی که استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی گرفت و فشار بر روی سرمایهگذاری خارجی و داخلی بیشتر شد کشورها سرمایه گذاری بر روی بهرهوری و نیروی انسانی را آغاز کردند.
محمدی با اشاره به اینکه بهره وری یعنی با کالا و انرژی کمتر و از طریق ارتقای مهارت و استفاده از فناوری، تولید را افزایش دهیم گفت: این اتفاق نخواهد افتاد مگر با آموزش و به روزرسانی مهارت ها.
وی با تاکید بر اهمیت آموزش و مهارت گفت: افزایش هر سال آموزش موجب افزایش ۱۰ درصدی درآمد میشود.
وی گفت: توانمندسازی کارگران به افزایش درآمد آنها نیز منجر میشود، زیرا آموزشهای مهارتی منجر به ارتقا و طبقه افراد میشود.
وی بیان کرد: ۴۰ درصد دانش آموختگان دانشگاهها بیکارند و از هر ۲ دانش آموخته یک نفر کسر یا فقدان مهارت دارد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۲ برای حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نیروی کار یک میلیون فرصت شغلی عرضه شده بود، اما کمتر از ۶۰۰ هزار فرصت محقق شد که دلیل اصلی آن فقدان مهارت بود.
محمدی گفت: البته دلایل دیگری هم نظیر پایین بودن دستمزد و پیشی گرفتن دستمزد شغلهای کاذب در این امر دخیل بودند.
رئیس سازمان آموزش فنی حرفهای کشور گفت: کارفرمایان ایرانی در سال ۱۴۰۳ از فقدان نیروی کار ماهر به عنوان چالش اصلی خود گزارش کردند پژوهشها نیز نشان میدهد که فقدان نیروی کار ماهر چالش اصلی کارخانهها در آینده خواهد بود چون نسل جدید کمتر دنبال مهارت سخت میروند.
محمدی ادامه داد: در دنیا از هر ۱۰ کارگر ۶ نفر نیاز به بازآموزی مهارت دارند و برای اینکه شغل خود را حفظ کنند مهارت خود را باید به روز کنند.
وی تاکید کرد: اگر به دنبال تربیت نیروی کار ماهر نباشیم بحران تعطیلی کارخانهها به علت فقدان نیروی کار ماهر در سه سال آینده اتفاق خواهد افتاد.
محمدی افزود: باید از همین حالا به فکر راه چاره بود و کارفرمایان باید در این زمینه سرمایهگذاری هوشمند انجام دهند.
وی گفت: یکی از راههای جلوگیری از تعطیلی کارخانهها به علت فقدان نیروی کار ماهر، آموزشهای دوگانه مثل آموزش استاد شاگردی، آموزش از طرف انجمنهای حرفهای، آموزش داخل کارخانهای و آموزش کارآموزی است ۹۰ درصد دورههای آموزش که موجب مهارت افزایی میشود باید از این مسیر بگذرد.
محمدی اضافه کرد: این نوع آموزش در دنیا سابقه هفتاد ساله دارد و در آلمان، چین، ژاپن و هند تجربه شده است و بیش از ۷۰ درصد نیروی کار در دنیا از طریق آموزش دوگانه جذب کارخانهها میشوند.
وی گفت: نرخ کشور در این ارتباط ۴۰ درصد است و برای رسیدن به متوسط جهانی باید آموزشهای دوگانه در بین کارفرمایان ترویج یابد.
وی به طرح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سوق دادن مسئولیتهای اجتماعی شرکتها برای توانمندسازی کارگران اشاره کرد و افزود:این طرح سرمایهگذاری هوشمند برای آینده است تا مانع از تعطیلی کسب و کارها و شرکتها شود.
محمدی اظهار کرد: اگر شرکتی نیروی توانمند و ماهر نداشته باشد دچار مشکل خواهد شد به همین جهت، ۸۰ درصد تامین مالی آموزش مهارت را باید کارفرمایان تقبل کنند.
محمد کلامی مدیر عامل شرکت گسترش صنایع ریلی ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه با بهرهوری میتوان اقتصاد را از رکود خارج کرد گفت: برای ارتقای بهرهوری نیز باید آموزش را در اولویت قرار دهیم.
کلامی افزود: نقش آموزش را در حوزه صنعت، دانشگاهها و مراکز فنی و حرفهای بر عهده دارند و شرکت دانش بنیان ایرید با دریافت مجوز مرکز آموزشی جوار کارگاهی به طور رسمی وارد این عرصه شد.
وی گفت: این شرکت تنها شرکت تولید کننده سوزن ریلی در خاورمیانه است و کارهای تحقیقاتی و فنی بسیاری در این زمینه دارد.
همزمان با صدور مجوز مرکز آموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی، شرکت دانشبنیان گسترش صنایع ریلی ایران عضو اصلی کنسرسیوم مهارت آذربایجانشرقی شد.
این مرکز آموزشی با هدف توسعه مهارتآموزی تخصصی در صنایع ریلی و ارتقای سطح دانش فنی نیروی انسانی بومی تاسیس شده و قرار است به عنوان یکی از بازوان اجرایی کنسرسیوم مهارت آذربایجانشرقی در حوزه آموزشهای نوین صنعتی فعالیت کند.
شرکت دانشبنیان گسترش صنایع ریلی ایران از جمله مجموعههای پیشرو در طراحی و ساخت تجهیزات و سامانههای پیشرفته ریلی در کشور است که با ایجاد مرکز آموزش جوار کارگاهی زمینهای برای انتقال دانش فنی، آموزش مهارتهای تخصصی و اشتغال پایدار فارغالتحصیلان مهندسی فراهم کرده است.