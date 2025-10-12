مشاهده یک قلاده خرس مادر و توله هایش در مراغه
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مراغه گفت:یک قلاده خرس مادر به همراه دو توله اش در منطقه حفاظت شده صوفی چای مراغه هنگام بالا رفتن از کوه مشاهده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،غلامرضا زارع گفت:کوهنوردان شهرستان مراغه هنگام طبیعت گردی در منطقه حفاظت شده صوفی چای موفق شدند تصاویری را از یک خرس ماده و دو توله اش ضبط کنند.
زارع افزود: این تصاویر نشاندهنده سلامت اکوسیستم و موفقیت اقدامات حفاظتی محیط بانان در این منطقه است.
وی اضافه کرد: منطقه حفاظتشده صوفی چای با ۱۳ هزار هکتار مساحت، زیستگاه گونههای نادر جانوری و گیاهی مانند خرس قهوهای، ماهی خال قرمز، لاله واژگون و صدها گیاه مرتعی است.
رئیس حفاظت محیط زیست مراغه گفت: خرس قهوهای از جمله گونههای حساسی است که در سالهای اخیر جمعیت آن کاهش یافته و به همین دلیل برای حفظ و احیای نسل آن سازمان حفاظت محیط زیست برنامه ملی حفاظت از این گونه را تهیه و تدوین کرده است.