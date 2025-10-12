به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،غلامرضا زارع گفت:کوهنوردان شهرستان مراغه هنگام طبیعت گردی در منطقه حفاظت شده صوفی چای موفق شدند تصاویری را از یک خرس ماده و دو توله اش ضبط کنند.

زارع افزود: این تصاویر نشان‌دهنده سلامت اکوسیستم و موفقیت اقدامات حفاظتی محیط بانان در این منطقه است.

وی اضافه کرد: منطقه حفاظت‌شده صوفی چای با ۱۳ هزار هکتار مساحت، زیستگاه گونه‌های نادر جانوری و گیاهی مانند خرس قهوه‌ای، ماهی خال قرمز، لاله واژگون و صد‌ها گیاه مرتعی است.

رئیس حفاظت محیط زیست مراغه گفت: خرس قهوه‌ای از جمله گونه‌های حساسی است که در سال‌های اخیر جمعیت آن کاهش یافته و به همین دلیل برای حفظ و احیای نسل آن سازمان حفاظت محیط زیست برنامه ملی حفاظت از این گونه را تهیه و تدوین کرده است.