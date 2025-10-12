هزاران نفر در پایتخت‌ها و شهر‌های مختلف اروپایی در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه دست به تظاهرات زدند و خواستار محاکمه مقامات اسرائیلی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما از الجزیره، در آلمان، ۴۱ تظاهرات و برنامه حمایتی در ۳۴ شهر این کشور برای همبستگی با مردم فلسطین و محکومیت کشتار جمعی در غزه و کرانه باختری برگزار شد.

در برلین نیز سومین راهپیمایی حمایت از فلسطین طی یک هفته برگزار شد و معترضان از اظهارات اخیر فردریش مرتس صدر اعظم آلمان که گفته بود پس از آتش‌بس دلیلی برای اعتراض در آلمان وجود ندارد، انتقاد کردند.

آنها توقف فوری حمایت از نسل‌کشی، پایان صادرات تسلیحات به (رژیم) اسرائیل، حمایت از اقدامات قانونی بین‌المللی و اجازه ورود کمک‌های انسانی به غزه بدون محدودیت را خواستار شدند.

همچنین در نروژ نیز گروهی از حامیان فلسطین با حضور در ورزشگاه مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی نروژ و اسرائیل، مخالفت خود را با هرگونه عادی‌سازی ورزشی با رژیمی که مرتکب جنایت نسل‌کشی شده، اعلام کردند و خواستار تحریم ورزشکاران و تیم‌های اسرائیلی شدند.

آنها همچنین خواستار تعطیلی سفارت اسرائیل در نروژ شدند و از سکوت فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) و اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) انتقاد کردند.

در ایتالیا هم جمعیت زیادی در میلان تجمع کردند و خواستار بازخواست مقامات اسرائیلی به خاطر قتل، گرسنگی و آوارگی صد‌ها هزار نفر در غزه شدند.

معترضان پلاکارد‌هایی با نوشته «آزادی برای فلسطین» و پیام‌هایی خطاب به دولت ایتالیا و دیگر کشور‌های اروپایی برای برقراری صلح و بازسازی غزه در دست داشتند.

صد‌ها هزار نفر از حامیان فلسطین روز شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ با حمل پرچم‌های فلسطین و سردادن شعار‌های ضد اسرائیلی در مرکز لندن تظاهرات کرده و خواستار پایان اشغال و تحقق عدالت برای مردم غزه شدند.

تظاهرات روز شنبه که همزمان با دومین سالگرد آغاز جنگ غزه و در نخستین روز برقراری آتش‌بس برگزار شد، از حوالی ظهر در خیابان امبانکمنت آغاز و پس از عبور از پل‌های واترلو و وست‌مینستر تا مقابل دفتر نخست‌وزیر انگلیس ادامه یافت.

شرکت‌کنندگان با سردادن شعار‌هایی نظیر «پایان اشغال، پایان آپارتاید» و «آتش‌بس کافی نیست، عدالت می‌خواهیم»، حمایت خود را از مردم فلسطین و مخالفتشان را با سیاست‌های رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن اعلام کردند.

تظاهرات کنندگان ضمن ابراز خرسندی از آتش‌بس در غزه، نسبت به نقض احتمالی توافق توسط اسرائیل هشدار دادند و از دولت انگلیس خواستند تا ارسال سلاح به این رژیم را متوقف کرده و اقدامات جدی علیه جنایات آن انجام دهد.

تظاهرات روز شنبه در حالی برگزار شد که هفته گذشته حدود ۵۰۰ نفر از حامیان فلسطین در تجمع مشابهی در لندن تحت قوانین ضدتروریسم بازداشت شده بودند.

وزارت کشور انگلیس با توجیه «حفظ نظم عمومی» از لزوم تشدید نظارت بر این نوع تجمعات سخن گفته، اما فعالان حقوق بشری این اقدامات را تلاشی سیاسی برای خاموش‌کردن صدای منتقدان رژیم صهیونیستی توصیف کرده‌اند.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی آورَد.

جنبش حماس روز پنجشنبه (۱۷ مهر ۱۴۰۴) با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.