زارا سلطانا نماینده مستقل و حامی فلسطین مجلس انگلیس در پایان تظاهرات ضد صهونیستی صد‌ها هزار نفری حامیان فلسطین در لندن گفت: باید سفارت اسرائیل در انگلیس تعطیل و سفیر این رژیم از کشور اخراج شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ زارا سلطانا نماینده مستقل مجلس انگلیس و یکی از بنیانگذاران حزب تازه تاسیس " شما"، در سخنرانی خود برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس تصریح کرد: فقط فلسطینی‌ها صلاحیت دارند که آینده‌شان را تعیین و درباره آن تصمیم گیری کنند نه واشنگتن و لندن و قطعاً نه تونی بلر که جنایتکار جنگی است.

وی گفت: تونی بلر، مردی که هنوز خونِ یک میلیون عراقی بر دستانش مانده اکنون خواب بازگشت به‌عنوان والیِ استعماریِ غزه را می‌بیند.

این نماینده مستقل مجلس انگلیس افزود: ما می‌گوییم: هرگز دوباره نباید این اتفاق بیافتد.

زارا سلطانا با تاکید بر اینکه فلسطین آزاد خواهد شد گفت: آزادی فلسطین نه مدیریت‌شده، نه اشغال‌شده، و نه بازسازی‌شده به دست جنایتکاران جنگی خواهد بود.

وی افزود: در حالی که بمب‌های اسرائیل هنوز می‌بارد، مردم فلسطین با آتش‌بس جشن می‌گیرند و این گواهی بر روحیه شکست‌ناپذیرشان است.

این نماینده مستقل حامی حقوق فلسطینیان با بیان اینکه ما می‌دانیم صلح، بیش از توقف موقت بمباران است گفت: صلح یعنی آزادی. یعنی پایان محاصره و اشغالگری، پایان آپارتاید و آزادی برای تعیین سرنوشت خود و تا آن روز ما به تظاهرات خود ادامه خواهیم داد، به تحریم ادامه خواهیم داد، به خارج‌سازی سرمایه‌ها ادامه خواهیم داد، و باید تمام روابط دیپلماتیک را با دولت آپارتایدِ و نسل‌کشِ اسرائیل قطع کنیم. باید سفیر رژیم اسرائیل را اخراج و سفارت این رژیم را تعطیل کنید.

زارا سلطانا در ادامه با انتقاد شدید از اقدامات وزارت کشور انگلیس در سرکوب حامیان حقوق فلسطیینان و مخالفان رژیم صهیونیستی گفت: وزارت کشورفقط در صدد ممنوع کردن تظاهرات ضد اسرائیلی نیست بلکه در پی مجرمانه نمایش دادن تظاهرات هواداران فلسطین در این کشور نیز است.

وی افزود: وزارت کشور انگلیس، مبارزه با حامیان حقوق فلسطینیان را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است و اکنون بازنشستگان و کشیش‌های هوادار یک گروه حامی فلسطین، با نام "فلسطین اکشن" را بازداشت و مجازات می‌کند.

این نماینده مستقل مجلس انگلیس گفت اینان، که حامی گروه اقدام برای فلسطین (فلسطین اکشن)‌اند حامی تروریسم نیستند بلکه "قهرمانان" کشورند.

"زارا سلطانا" در سخنانش برای هواداران فلسطین در لندن همچنین گفت: وزیر کشور انگلیس - که شرم بر او باد - در صدد است با بازداشت و محاکمه مخالفان صهیونیسم به حامیان فلسطین پیام دهد که اگر برابر نسل کشی اسرائیل بایستند و درباره آن سخن بگویند و عدالت بخواهند، آن گاه دچار مشکل خواهند شد.

این نماینده مستقل مجلس انگلیس که مانند شمار دیگری از اعضای ارشد این حزب همچون جرمی کوربین، کن لوینگستون از چهره‌های مشهور ضد جنگ و حامی حقوق فلسطینیان از حزب حاکم کارگر کنار گذاشته شده است، گفت تروریست‌های واقعی همان کسانی‌اند که مرتکب جنایات جنگی در فلسطین شده‌اند و بمب‌ها را بر سر مردم و کودکان غزه می‌ریزند و همچنین ترویست ها، سیاستمداران انگلیسی‌اند - شرم بر آنان باد – که از رژیم اسرائیل حمایت می‌کنند و برای اسرائیل، سلاح می‌فرستند.

قشر‌های مختلف مردم انگلیس از ادیان گوناگون از جمله یهودیان ضد صهیونیست بار‌ها با برگزاری تظاهرات ابراز خشم و انزجار از رژیم اسرائیل و حامیان این رژیم برابر سفارت رژیم صهیونیستی در لندن، تعطیلی این سفارت و اخراج سفیر آن را خواستار شدند.