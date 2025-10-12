پخش زنده
امروز: -
اگر قصد طراحی با حنا دارید، قبل از استفاده از حنای سیاه یا شیمیایی حتما این هشدارها درباره خطرهای آن را بخوانید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، طرح حنا یک هنر سنتی است که استفادهی آن برای زیبایی در میان خانمها ریشهای طولانی و دیرینه دارد. امروزه نیز این هنر به خصوص در بین خانمهای جوان و نوجوان همچنان بسیار پرطرفدار است. اگر عاشق طرح حنا روی و کف دست خود هستید باید از طبیعی بودن نقش حنا مطمئن شوید و عوارض احتمالی ناشی از نقش حنای مصنوعی را بشناسید.
از کجا بفهمیم نقش حنا طبیعی است یا نه؟
حنا گیاهی است که طیف رنگی طبیعی آن منحصراً بین نارنجی و قرمز تیره قرار دارد؛ هر رنگی خارج از این محدوده نشاندهنده مصنوعی بودن آن است و اصلیترین معیار تشخیص حنای اصل بهشمار میرود. رنگهای سفید، آبی، سرمهای، اکلیلی و سایر رنگهای غیر از نارنجی از حنا گرفته نشده و عواقب نامطلوبی برای پوست ایجاد میکنند.
آیا نقش حنا خطرناک است؟
نقش حنای طبیعی، به شرطی که در این طیف رنگی (بین نارنجی و قرمز تیره) باشد، کاملاً ایمن است و گزارشها نشان میدهند که هیچ حساسیت یا واکنش آلرژیکی ایجاد نمیکند. این گیاه با داشتن خواص ضدمیکروبی و ضدقارچی، به سلامت پوست نیز کمک کرده و به همین دلیل، نقش حناهای طبیعی از نظر بهداشتی بسیار مطمئن و موثر هستند.
برخلاف تاتوهای سنتی که با سوزن انجام میشوند و خطر عفونت یا حساسیتهای آلرژیک را به همراه دارند، نقش حنا کاملاً گیاهی است. این ویژگی باعث میشود که حنا جایگزینی ایمنتر باشد و رنگهایی طبیعی، ماندگار و بدون آسیب به پوست ارائه دهد.
نقش حنای مصنوعی چه عوارضی دارد؟
حنای شیمیایی به پوست آسیب میرساند و باعث ایجاد زخمهایی میشود که ممکن است پس از هفتهها یا ماهها به اسکار کلوییدی (گوشت اضافه) تبدیل شوند. در صورتی که ماده شیمیایی جذب پوست شده باشد، با شستشوی معمولی پاک نخواهد شد.
راهکارها پس از استفاده از حنای شیمیایی
فرد باید بلافاصله پس از مشاهده قرمزی، التهاب یا زخم به متخصص پوست مراجعه کند تا با دارو و پماد، از تبدیل ضایعه به اسکار کلوییدی جلوگیری شود.
اگرچه احتمال بروز حساسیت و مشکلات پوستی کم است، اما عواقب آن میتواند بسیار آزاردهنده و جدی باشد. به همین دلیل، تاکید میشود که افراد حتماً از طبیعی و بیخطر بودن موادی که روی پوستشان استفاده میشود، مطمئن شوند. نقش حنای سنتی معمولاً با حنای طبیعی و بیخطر انجام میشود، اما توصیه میشود از نقش حنای حرفهای مدرن که اغلب از مواد شیمیایی استفاده میکند، پرهیز شود.
فواید حنا و روغن حنا
خواص حنا بسیار متنوع و مفید است، از حنا در موارد زیر استفاده میشود که عبارتند از:
درمان بعضی از انواع سردردها
تقویت بینایی
رنگ کردن موها
رفع برخی بیماریهای پوستی مانند ضایعات قارچی و اگزما با مخلوط روغن حنا و آب برگ گیاه کرچک
درمان ضایعات پوستی مانند زخمهای دور ناخن با کوبیده برگ حنا
روغن حنا برای رفع خستگی و دردهای مفصلی ناشی از خستگی
روغن حنا برای تقویت و رویش موها
چگونه برای طرح حنا، روغن حنای خانگی درست کنیم؟
برای تهیه روغن حنا، مراحل زیر را انجام دهید:
یک شبانه روز برگ حنای خشک شده را با ۶ برابر حجم آب، خیس کنید.
برگ حنای خیس شده را بجوشانید تا یک چهارم آب باقی بماند.
آب حنا را صاف کنید.
آب حنا را با مقدار مساوی روغن کنجد مخلوط کنید.
سپس دوباره روی حرارت ملایم بجوشانید تا آب تبخیر شده و فقط روغن باقی بماند.
اینگونه روغن حنا آماده مصرف خواهد بود.
به این نکته توجه کنید که شعله اجاق باید کم باشد تا روغن نسوزد.