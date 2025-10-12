استاندار خراسان رضوی گفت: هنوز اختیارات دولت آن طور که باید به استانداران واگذار نشده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری دیشب درگفت‌و‌گو با فعالان فرهنگی با موضوع «خراسان پژوهی» در مشهد گفت: با این وجود ما دست روی دست نگذاشته‌ایم و مسایل استان را فارغ از مشکلات کل کشور، دنبال میکنیم.

وی با ابراز تاسف نسبت به کم‌کاری‌های گذشته در خصوص حفظ هویت و بافت تاریخی و فرهنگی شهر مشهد گفت: پایگاه خراسان‌پژوهی در این شهر با همت نخبگان فرهنگی و دانشگاهی قابلیت راه‌اندازی مجدد دارد و دولت از این بخش حمایت می‌کند.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: در خراسان و بویژه مشهد بخشی از هویت و فرهنگ کهن این منطقه را از دست داده‌ایم، اما شما نخبگان فرهنگی و دانشگاهی باید به ما بگویید که برای حفظ باقیمانده و احیای این فرهنگ و هویت چه باید بکنیم.

مظفری تاکید کرد: پایگاه خراسان شناسی نیز نباید قائم به فرد یا دولت یا دستگاه خاصی باشد، باید به نهاد فناناپذیری مانند دانشگاه که بنیان علمی دارد، متصل شود تا همواره پایدار باقی بماند.

استاندار خراسان رضوی گفت: با وجود این شرایط سخت موفقیت‌هایی را در یکسال گذشته در استان بدست آوردیم که نمونه آن ارتقای رتبه بهبود فضای کسب و کار در استان از رتبه ۲۲ به رتبه یکم در کشور است.

مظفری افزود: همچنین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، رتبه نخست کشوری را بدست آورد.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: رفت و آمد‌های زیادی به کشور‌های اطراف همراه با هیاتی از فعالان اقتصادی صورت‌گرفت که نتیجه آن با وجود منفی ۶ شدن صادرات کالا در کل کشور در نیمه نخست امسال، افزایش ۳۷ درصدی صادرات کالا از خراسان رضوی است.

مظفری با تاکید بر بهره‌گیری از افراد علاقه‌مند به هویت فرهنگی و تاریخی کشور گفت: باید به سراغ افرادی مانند دکتر «مصلی نژاد» رفت که به رغم اینکه خراسانی نیست، اما خدمات کم نظیری برای این منطقه انجام داده است، باید دغدغه‌های مربوط به هویت فرهنگی و تاریخی این شهر را با او مطرح کرد و استمداد طلبید.

در پایان این نشست به مناسبت سالروز تولد شاعر بزرگ خراسان، «محمدرضا شفیعی کدکنی» مراسم ویژه ای برگزار شد.