به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز شنبه بیستم مهر با میانگین ۱۰۳ AQI برای بیستمین روز پیاپی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر این اساس، شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه زینبیه با ۱۶۱ وکردآباد با ۱۵۳ وشهر قهجاورستان ۱۵۷ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز آلودگی است درحالیکه این شاخص در ایستگاه‌های کاوه با ۱۱۳، رهنان با ۱۲۵، دانشگاه صنعتی با ۱۳۷ وشهر‌های خمینی شهر با ۱۱۹ وشاهین شهر با ۱۰۵ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و به رنگ نارنجی است.

همچنین شاخص کیفی هوای اصفهان در ایستگاه‌های خرازی ۸۶، پروین با ۹۱، پارک زمزم با ۸۶، ۲۵ آبان با ۸۷، ولدان با ۹۷، فرشادی با ۸۴، میرزاطاهر وفیض ۸۸، رودکی با ۶۰، سپاهان شهر ۹۲ AQI و شهر‌های زرین شهر با ۷۰، کاشان با ۷۰، مبارکه با ۷۵ و بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۶۲ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.

هواشناسی اصفهان اعلام کرد؛ شرایط سکون و پایداری جوی و غبارآلودی هوا به ویژه در ساعات اولیه روز در مناطق مرکزی و صنعتی، شمال و شرق استان موجب کاهش کیفیت هوا می‌شود. این شرایط تا اواسط هفته جاری ادامه دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.