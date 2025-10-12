پخش زنده
نماینده شهرستان ساری و میاندورود با اشاره به لزوم توجه به توسعه زیر ساخت ورزشی گفت: از استاندار و تمامی نمایندگان استان تقاضا دارم با نگاه محرومیت زدایی به مناطق محروم کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بابایی کارنامی نماینده شهرستان ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در حاشیه فینال مسابقات جام شهدای بخش چهاردانگه گفت: منطقه چهاردانگه یکی از پهناورترین و محرومترین مناطق کشور است.
وی افزود: اگر زیر ساختهای لازم در این مناطق وجود داشته باشد ما شاهد علاقه مندی مردم بیشتر مردم خواهیم بود
بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه ورزش موجب نشاط اجتماعی و راهی برای پیشگیری آسیب های اجتماعی است خاطرنشان کرد: بنده از استاندار محترم و تمامی نمایندگان محترم استان تقاضا دارم با نگاه محرومیت زدایی به مناطق محروم کمک کنند
کارنامی بیان کرد: ما از وزیر محترم ورزش در قالب برنامههای متنوع مجلس در برنامه هفتم خواستیم به زیرساختهای ورزشی محلات توجه ویژهای داشته باشد و بااستفاده از سرمایه گذاریهای بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای قانونی حمایت از تیمهای ورزشی صورت گیرد.