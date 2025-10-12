پخش زنده
امروز: -
علی ذبیحیان، بانی بیمارستان ولیعصر (عج)، پس از سالها خدمت در حوزه سلامت و امور خیریه، روز گذشته دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ،علی ذبیحیان، اولین شهردار زنجان پس از انقلاب اسلامی و رئیس هیئت امنای نخستین خیریه استان (موسسه خیریه ولیعصر)، دار فانی را وداع گفت و دیروز با حضور زنجانی ها در بهشت حضرت زهرا تشییع و تدفین شد.
او با سرمایهای اندک و نیتی خیرخواهانه، در سال ۱۳۶۴ ساخت این بیمارستان را آغاز کرد که امروز با بخشهای تخصصی مختلف به بیش از هزار مراجعهکننده روزانه خدمات درمانی ارائه میدهد.
علی ذبیحیان همچنین در تأسیس دانشگاه پیام نور و موسسات خیریه استان نقش مهمی داشت و میراثی ماندگار از خود به جای گذاشت.
اکنون با حمایت خیرین، بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی ولیعصر در حال ساخت است که پس از افتتاح، بزرگترین بیمارستان خیرساز کشور خواهد بود.