به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حسینی افزود: در بازرسی‌ها از بازار، ۱۰ هزار و ۸۷ فرآورده فاقد علامت استاندارد و کد ۱۰ رقمی شناسایی شد.

مدیرکل استاندارد خراسان شمالی گفت: ۹۰ درصد آسانسور‌های مجتمع‌های مسکونی و تجاری استان فاقد تأییدیه ادواری هستند و ایمنی لازم را ندارند.

وی افزود: سه مورد آسانسور در نیمه نخست سالجاری به دلیل رعایت نکردن ضوابط ایمنی و ۲۰ مورد تجهیزات بازی و ۶ واحد تولیدی غیراستاندارد پلمب شدند.

حسینی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲۱۳ پروانه استاندارد برای آسانسور‌ها صادر شده و تا پایان سال، تمام دستگاه‌های اجرایی و اماکن عمومی مورد پایش قرار می‌گیرند و در صورت نداشتن تأییدیه استاندارد، پلمب خواهند شد.