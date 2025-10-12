به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، از رویترز، کریس دیویس کلانتر شهرستان هامفریز، با اشاره به حضور بیش از ۳۰۰ نیروی امدادی در محل وقوع انفجار مهیبی که بامداد جمعه (۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ / ۱۸ مهر ۱۴۰۴) در غرب شهر نشویل رخ داد و ساختمان اصلی این کارخانه را به‌طور کامل تخریب کرد، گفت: تقریباً تمام بخش‌های این مجموعه جست‌و‌جو شده و تاکنون هیچ بازمانده‌ای پیدا نشده است.

مقام‌های دولتی در آمریکا هنوز آمار رسمی قربانیان این حادثه را اعلام نکرده‌اند، اما پیش‌تر گفته بودند که ۱۸ نفر در پی وقوع انفجار در این کارخانه ناپدید شده‌اند.

به گفته این مقام‌ها، عملیات امداد و نجات اکنون به عملیات بازیابی اجساد قربانیان تبدیل شده و شناسایی آنها با استفاده از آزمایش‌های «دی ان‌ای» در حال انجام است.

به گفته مقام‌های امنیتی، مأمورانی از اف‌بی‌آی و اداره الکل، دخانیات، سلاح گرم و مواد منفجره آمریکا در حال بررسی علت وقوع حادثه هستند، اما وجود مواد منفجره در محل، روند جست‌و‌جو و بررسی را با پیچیدگی‌های جدی مواجه کرده است.

به نوشته رویترز، در سال ۲۰۱۴ هم وقوع حادثه مشابهی در این کارخانه تولید مهمات منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه نفر شده بود.