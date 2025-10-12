به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مستند مردی با پاسپورت بحرینی با محور شهید محمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری و از شهدای هفتم تیر و واقعه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی تولید شده و در آستانه اکران قرار گرفته است.

این مستند به روایت و کارگردانی داوود مرادیان و تهیه کنندگی آروین فرشی نعیم به سفارش یادمان شهدای هفتم تیر (مجموعه فرهنگی سرچشمه) تولید شده است.

این مستند ۱۰۰ دقیقه‌ای، روایت جذاب و نفس گیر از زندگی متفاوت شهید محمد منتظری ارائه می‌کند و با نگاهی تازه و فرمی متفاوت یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های تاریخ انقلاب اسلامی رابه تصویر میکشد.

این مستند با استفاده و بهره‌گیری از فیلم‌های آرشیوی دیده نشده و اسناد مکتوب و مصاحبه‌های جدید مخاطب را به قلب ماجرای زندگی شهید محمد منتظری می‌برد؛ از مبارزات او علیه رژیم شاه تا نقش آفرینی اش در روز‌های پس از انقلاب، کشمکش‌های او با شهید آیت الله دکتر سید محمد بهشتی (ره) و در نهایت شهادت در واقعه انفجار هفتم تیر در جوار بهشتی عزیز.

مردی با پاسپورت بحرینی نه تنها روایتی تاریخی است، بلکه تاملی بر تصمیمات و اشتباهات انسان‌هایی است که در بزنگاه‌های تاریخی ایفای نقش می‌کنند. این تصمیمات و بعضا تجدید نظر و جبران گذشته ایشان موجبات خیر بودن یا شر بودن عاقبت آن‌ها رافراهم می‌آورد.

تاریخ اکران عمومی این مستند متعاقبا اعلام خواهد شد.