به مناسبت روز جهانی کودک، انجمن حمایت از زندانیان شهرستان قوچان، جشنی برای فرزندان زندانیان برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، در این مراسم که برای سومین سال پیاپی در تالار پیوند قوچان برپا شد، ۳۰۰ نفر از خانواده‌های تحت حمایت این انجمن حضور داشتند.

«پوریا یلی» قهرمان ملی والیبال و چهره شایسته شهرستان قوچان در این مراسم در اقدامی خداپسندانه، مدال طلای خود در مسابقات کشور‌های اسلامی را به انجمن حمایت از زندانیان اهدا کرد تا عواید حاصل از آن، صرف حمایت از خانواده‌های زندانیان شود.

این مراسم با حضور رئیس دادگستری، دادستان و رئیس زندان قوچان، همچنین رئیس خدمات اجتماعی پس از خروج زندان‌های استان و مسئول انجمن‌های حمایت از زندانیان خراسان رضوی و جمعی از نیکوکاران برگزار شد.

برگزاری این مراسم، نمادی زیبا از همبستگی اجتماعی و توجه به آینده کودکان آسیب‌پذیر در منطقه را به نمایش گذاشت.