به منظور تعمیرات شبکه برق شهرستانهای بویراحمد، چرام، کهگیلویه و باشت امروز یکشنبه در ساعت های تعیین شده قطع می‌شود.

اعلام خاموشی برق در بویراحمد، چرام،کهگیلویه و باشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق در اطلاعیه‌ای از اعمال خاموشی‌های برق به علت تعمیرات پیشگیرانه در بویراحمد در روز یکشنبه خبر داد.

چرام

القچین سفلی-شهرک چرام-شمس آباد-طرح‌های کشاورزی از ساعت ۱۵:۱۰ تا ۱۷:۱۰

بویراحمد

تل خسرو جنوبی-خلف آباد-نجف آباد-سیلو-استانداری -بیمارستان شهیدرجایی-دانشگاه دولتی-خیابان ارتش-گلستان‌ها-زیرتل -امامت‌ها-شهرک بلک و-۶۰ متری جنوبی ساعت ۱۴:۰۵ لغایت ۱۶:۰۵

کهگیلویه

صحرای کلاچو-پتروشیمی-کلات و دشمن زیاری-حوزه آموزش و پرورش-اردان خودرو دوهنده-پمپ بنزین ضیائی دره لبک -خلیفه‌ای- پمپ بنزین سوق ساعت ۱۴:۱۰ تا ۱۶:۱۰

باشت

روستاهای آلاکان-چندین پمپ کشاورزی ۸:۱۰ تا ۱۳:۱۰ صبح

بوستان کته و مناطق شرقی باشت، بیدزرد و ماهور باشت، سربیشه تا امامزاده جعفر، منصورآباد