برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای چین
شینهوا
- پکن در آستانه برگزاری اجلاس رهبران جهان درباره آینده زنان
- نشست پکن یک فرصت استراتژیک برای شکل دادن به آینده
- مصر میزبان نشست صلح غزه در روز دوشنبه خواهد بود
- برداشت پاییز در سراسر چین در حال انجام است
- تاکید معاون نخست وزیر چین بر تلاش برای تحکیم دستاوردهای کاهش فقر
- در ابتکاری تازه جوانان مبتلا به اوتیسم ذرت برداشت میکنند
- ایران میگوید از اقدام برای پایان دادن به درگیری غزه حمایت میکند
- آتش بس غزه چه تاثیری بر حوثیهای یمن خواهد داشت؟
گلوبال تایمز
- سفارت چین در آرژانتین: واشنگتن باید به جای ایجاد مشکل به کشورهای LAC کمک کند
- کنترل صادرات چین بر مواد معدنی نادر به معنای ممنوعیت صادرات نیست
چین از آم
- ناوگان جدید نیروی دریایی ارتش چین راهی خلیج عدن شد
- وزیر خارجه چین گفت: چین از تمام تلاشها برای بازگرداندن صلح و نجات جان مردم استقبال میکند
- نماینده چین از آمریکا خواست از تشدید وضعیت کارائیب در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کند
سی جی تی ان
- چین موشک Gravity-۱ را از دریا پرتاب کرد
- چین ناوگان جدید نیروی دریایی را به خلیج عدن و آبهای نزدیک سومالی اعزام کرد
- وزیر خارجه چین موضع خود درباره مرحله اول توافق آتشبس در غزه را اعلام کرد
- شرکت نخستوزیر چین در مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد تأسیس حزب کارگران کره شمالی
- آغاز مرحله نخست توافق آتشبس در غزه؛ ارتش اسرائیل عقبنشینی اولیه را اجرا کرد
- مخالفت قاطع حماس و دیگر گروههای فلسطینی نسبت به حضور هرگونه نهاد ناظر خارجی در غزه
- شمارش معکوس برای آغاز یکصدو سی وهشتمین نمایشگاه بین المللی «گوانگجو»
- چین به اقدام آمریکا در قرار دادن نهادهای چینی در فهرست کنترل صادرات، واکنش نشان داد
- تناقض آشکار در رویکرد آمریکا؛ تاکید بر آتش بس و ارسال سلاح به اسرائیل
چاینا دیلی
- تجلیل از اقدامات چین به خاطر نقش پیشرو در جهان در انرژی پاک و تکنولوژی
- رئیس سازمان ملل در نشست صلح غزه در مصر شرکت میکند
- صلح در تنگه تایوان با لفاظی جدایی طلبان در معرض خطر است
- رشد پایدار اقتصادی چین منطق داخلی دارد
- چین ناوگان جدید نیروی دریایی را به ماموریت اسکورت در خلیج عدن، آبهای نزدیک سومالی میفرستد
روزنامه مردم
- چین موشک جدیدی را از دریا پرتاب کرد
- شرایط مسکن مردم چین در دوره ۲۰۲۱-۲۰۲۵ بهبود یافته است
- تفسیر: توطئه جدایی طلبانه لای بزرگترین تهدید برای صلح در تنگه تایوان است
- وزارت بازرگانی چین: اقدامات مقابلهای چین علیه هزینههای بندری ایالات متحده "دفاع مشروع" است
- گفتوگوهای وزیرامور خارجه چین با مقامات سوئیس
- ذخایر فارکس هند به زیر ۷۰۰ میلیارد دلار کاهش مییابد
- حماس میگوید گذرگاه رفح هفته آینده پس از آتش بس باز خواهد شد