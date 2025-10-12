پخش زنده
در بیستوهفتمین دوره جشنواره خیران مدرسهساز استان یزد، از جمعی از خیران نیکاندیش استان یزد، قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در بیستوهفتمین دوره جشنواره خیران مدرسهساز استان یزد، از جمعی از خیران نیکاندیش که در توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی استان یزد نقشآفرینی کردهاند، قدردانی شد.
در این مراسم، با هدف گسترش عدالت آموزشی و پرورشی، تفاهمنامهای میان خیران مدرسهساز و استاندار یزد به امضا رسید.
بابایی استاندار یزد، ضمن قدردانی از خدمات ارزشمند خیران، اظهار کرد: «خوشا به حال خیران مدرسهسازی که توفیق مشارکت در اعتلای علم و دانش را دارند؛ بدون تردید ثواب این اقدام نیک تا ابد همراه آنان خواهد بود.»
کاظمی مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان یزد، در این مراسم با بیان اینکه نیمی از مدارس یزد به همت خیران ساخته شده است، افزود: تا پایان سال جاری، ۳۰ مدرسه جدید با مشارکت خیران و اعتبارات دولتی احداث و تجهیز خواهد شد.
رادمنش رئیس مجمع خیران مدرسهساز استان یزد، نیز با اشاره به گذشت ۲۵ سال از تأسیس این مجمع، گفت: «در حال حاضر مشکل اصلی استان یزد، کمبود فضاهای آموزشی در نواحی یک و دو یزد است؛ بهگونهای که امسال ۴۲ مدرسه در این مناطق بهصورت شیفتی فعالیت میکنند.»
وی همچنین افزود: هماکنون ۱۷۰ مدرسه نیمهساز در استان یزد وجود دارد که با همت خیران و همراهی دولت، امید است هرچه سریعتر تکمیل و به بهرهبرداری برسند.