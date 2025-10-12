به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده واحد میکانیکی برای تقلب در ارائه خدمات خودرویی به میزان ۱۱۰ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد رسیدگی شد.

حسین نجف زاده افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۱۱۰ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت یک میلیارد و ۹۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر میزان تخلف محکوم کرد.

وی تصریح کرد: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد گزارش این تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد مکانیکی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.