به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،دهیار روستای باغ عباس فریمان گفت: این روستا مهد سیب شهرستان محسوب می شود و همه ساله ۷۰۰۰ تن سیب‌ از سطح ۷۰۰ هکتار از باغ های شهرستان فریمان برداشت می شود که عمده این محصول در این روستا تولید می شود.

محمدجهانی با اشاره به این که در باغ های روستا سیب زرد و قرمز در رقم های پایه کوتاه و استاندارد کشت می شود گفت:به سبب آب و هوای دلپذیر این روستا، محصول سیب ان یکی از خوش طعم ترین سیب های درختی استان و کشور است.

دکتر سید احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم گفت: امروز به سبب ایجاد زیرساخت های مختلف ، روستای باغ عباس متمایز از دیگر روستاها است و به عنوان روستای هدف گردشگری شهرستان شناخته می شود.

برپایی نمایشگاه محصولات سنتی ، پخت چای سنتی و دودی و مسابقه نقاشی و موسیقی سنتی از حاشیه های این جشنواره بود.

روستای باغ عباس فریمان روستایی زیبا از توابع بخش مرکزی شهرستان فریمان است که در فاصله ۲۰ کیلومتری فریمان و ۱۰۱ کیلومتری مشهدواقع شده است.

روستای باغ عباس در مسیر رودخانه فریمان قرار گرفته است و به دلیل داشتن چشم انداز‌های زیبا از جمله کوه، چشمه، باغات میوه و منازل روستایی به محل مناسبی برای تفریح و گردش تبدیل شده است.

شغل مردان این منطقه باغداری، کشاورزی و دامداری است و زنان روستای باغ عباس نیز با قالی بافی، خیاطی و پخت نان در اقتصاد خانواده نقش بسزایی دارند