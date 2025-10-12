پخش زنده
امروز در مناطق دریایی هرمزگان افزایش سرعت بادهای جنوب شرقی و بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات ناپایداری جوی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در مناطق دریایی افزایش سرعت بادهای جنوب شرقی سبب متلاطم شدن دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس بویژه آبهای جاسک میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۱۲۰ سانتیمتر میرسد.
وی توصیه کرد: در این مدت تمهیدات لازم در بنادر برای رفت و آمد ایمن شناورها صورت گیرد و شناورهای سبک وتفریحی از رفت و آمد دریایی خودداری کنند.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد و حاجی آباد رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق با احتمال تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
حمزه نژاد توصیه کرد: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
وی گفت: فردا از سرعت بادهای جنوب شرقی کاسته میشود، اما وقوع رگبار پراکنده باران علاوه بر ارتفاعات در برخی نقاط مرکزی استان و محدوده تنگه هرمز نیز پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از بعدازظهر سه شنبه نیز وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی تا جنوب غربی بر روی خلیج فارس و تنگه هرمزمورد انتظار است.
حمزه نژاد افزود: تا اواسط هفته دما، تغییر چندانی ندارد.