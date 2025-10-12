قالیباف: آتشبس غزه شکست صهیونیستها را تأیید کرد
رئیس مجلس گفت: آتشبس غزه حکم شکستی بر برنامههای نخست وزیر کثیف رژیم صهیونیستی بود؛ دولتها و دادگاههای بین المللی محاکمه آمران و عاملان نسلکشی در غزه را پیگیری کنند.
، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس گفت: در ابتدا تاکید میکنم که جمهوری اسلامی ایران از هر ابتکاری برای پایان دادن به جنایات جنگی و نسل کشی در غزه که مورد حمایت مردم فلسطین باشد، حمایت میکند. توقف دائمی این نسل کشی، پایان تجاوز به غزه و اشغال آن، عقب نشینی از اشغالگری و لغو محاصره، بازگشایی گذرگاهها و ورود آزاد مواد غذایی، دارو و سایر اقلام اساسی به غزه از خواستههای فوری مردم فلسطین و گروههای مقاومت است که مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران نیز میباشد. مجلس شورای اسلامی هم در دو سال گذشته، همواره در مجامع بین المللی برای برقراری آتش بس و توقف نسلکشی در غزه، با همکاری تمامی کشورهای دنیا به ویژه پارلمانهای جهان اسلام تلاش کرده است.
وی افزود: آتشبس غزه حکم شکستی بود بر برنامههای نخست وزیر کثیف رژیم برای جبران شکست بزرگ طوفان الاقصی؛ نتانیاهو برای اینکه بتواند احساس امنیت از دست رفته را به اشغالگران سرزمین فلسطین برگرداند، هدفهای روشنی را اعلام کرد که مهمترین آنها حذف حماس، آزادی اسرا با زور، کوچ اجباری و تخلیه غزه بود. بعد از۲ سال نسل کشی، قحطی و کشتار زنان و کودکان، ایستادگی مردم غزه و حمایت همه ارکان محور مقاومت، باعث شد جهان در برابر این نازیهای قرن ۲۱ بپاخیزد و در نهایت آمریکا و این رژیم مجبور شدند شکست را بپذیرند و آتشبسی را امضا کنند که به هیچ کدام از اهداف اعلام شدهشان نرسیدند.
رئیس مجلس گفت: این یک واقعیت انکارناپذیر است که امروز ملت فلسطین با وجود هزینههای سنگین انسانی که پرداخت کرده است، نه تنها خواستههای خود را به رژیم جنایتکار تحمیل کرده، بلکه صهیونیستها امروز به منفورترین چهرههای جهان تبدیل شدهاند. جهان وارد عصری از بیداری شده است که دیگر برگشتپذیر یا خاموششدنی نیست. جنایتکاران اسراییلی، منزوی و منفورند و فلسطین سربلند و آزاده است. انتظار معقول آن است که دولتها و دادگاههای بین المللی و نهادهای دارای صلاحیت قضایی، محاکمه سران جنایتکار رژیم صهیونی و سایر آمران و عاملان نسل کشی در غزه را پیگیری کنند و اجازه ندهند که تمام حیثیت این نهادها بازیچه چند جنایتکار بیمهار شود.
وی افزود: امروز ملت فلسطین و محور مقاومت، به تأسی از رهبران شهید خود، هوشیارند، دستشان روی ماشه است و آماده مقابله به مثل با هر گونه فریبکاری، پیمانشکنی یا هر غلط اضافه دیگری هستند؛ جامعه جهانی باید خود را برای جلوگیری از نقض عهد رژیم اشغالگر مسئول و متعهد بداند همانگونه که فلسطینیان و گروههای مقاومت در این زمینه هوشیار و آگاهند. به تمام شهدای مقاومت از جمله شهید یحیی سنوار، شهید اسماعیل هنیه، شهید سیدحسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین که جان شیرین خود را در راه عقب راندن دشمن صهیونیست فدا کردند، سلام و درود میفرستم. همچنین مطلع شدیم والده آقای ظهرهوند نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به رحمت ایزدی پیوستند، این ضایعه اندوهبار را تسلیت عرض مینمایم. از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مؤمنه رحمت واسعه و علوّ درجات و برای بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.