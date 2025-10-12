نایب رییس شورای اسلامی شهر یزد: سالمندان و معلولان باید بتوانند از مکان‌های عمومی شهر‌ها استفاده کنند، اما بخشی از اماکن تجاری و عمومی شهر یزد مناسب نیست و باید بهسازی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام سید محمد ناصر حیدری در دویست و شصت و هشتمین نشست علنی شورای اسلامی شهر یزد افزود: هفته ملی سالمندان (هشتم تا چهاردهم مهر) سپری شد و ۲۱ مهر نیز روز اسکان معلولان و سالمندان نامگذاری شده تا مناسب‌سازی محیط زندگی آنان در اماکن شهری مورد توجه بیشتر قرار گیرد و دستگاه‌های مختلف وظایف خود را بهتر انجام دهند.

وی ادامه داد: نقش شهرداری‌ها در فراهم کردن شرایط و بستری برای محیط امن برای سالمندان و معلولان بسیار زیاد است تا آنان نیز بتوانند همراه با دیگر قشر‌های جامعه از تمامی امکانات شهری استفاده کنند.

نایب رییس شورای اسلامی شهر یزد گفت: در شهرداری یزد مناسب‌سازی معابر و اماکن از چندین سال قبل در دستور کار قرار داشته و در یزد به عنوان شهر دوستدار معلول هم‌اکنون تمامی طرح‌های عمرانی پیوست مناسب‌سازی دارد.

وی افزود: یک نفر نماینده از سوی جامعه معلولان یزد هنگام تحویل طرح‌ها حضور داشته و با تایید این نماینده، امکان تحویل طرح‌ها فراهم می‌شود و در غیر این صورت باید مشکلات آن رفع شود.

حجت‌الاسلام حیدری ادامه داد: گلایه از بانک‌ها و اماکن تجاری و پاساژ‌ها در یزد وجود دارد، چون آنگونه که باید مناسب سازی را جدی نگرفته‌اند و گا‌ها وجود پله‌ها در ورودی بانک‌ها و یا مسیر دستیابی به دستگاه‌های خودپرداز برای استفاده معلولان و سالمندان نا مناسب است و تنها تعدادی از این اماکن مسیر رمپ و آنهم اغلب با شیب تند تعبیه کرده‌اند که غیرقابل استفاده برای این قشر از جامعه است و باید اصلاح شود.

حجت الاسلام حیدری تصریح کرد: باید همه ارگان‌ها و اصناف مناسب‌سازی را در دستور کار داشته باشند و کمیته مناسب‌سازی شهرداری یزد نیز باید با همکاری دیگر ارگان‌ها مکانی امن و مناسب را برای همه معلولان و سالمندن فراهم کند تا این قشر از جامعه در کنار ضعف‌های جسمانی ناشی از سالمندی و معلولیت، از زندگی سالم و با نشاط همراه با حضور در جامعه بهره‌مند شوند.