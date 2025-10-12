به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خراسان شمالی گفت: توزیع نفت سفید میان یک‌هزار و ۴۰۷ خانوار فاقد گاز در روستا‌های استان آغاز شده و ذخیره‌سازی کافی برای تامین سوخت زمستانی انجام گرفته است.

شادمهر زهدی افزود: روستاییان خراسان شمالی نگران تامین نفت سفید مورد نیاز خود نباشند، چراکه ذخیره‌سازی و برنامه‌ریزی مناسبی برای توزیع این فرآورده انجام شده است.

وی اظهار کرد: از مجموع خانوار‌های مصرف‌کننده نفت سفید در استان، ۷۵۶ خانوار در بجنورد، ۵۵۰ خانوار در اسفراین و ۱۰۱ خانوار در شیروان سکونت دارند که سوخت مورد نیاز آنها در حال توزیع است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خراسان شمالی با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نفت سفید در استان گفت: خانوار‌های یک تا هفت نفره، ۱۰۰ لیتر نفت سفید سهمیه مهرماه خود را از طریق سامانه «تجارت آسان» دریافت می‌کنند.

وی افزود: قیمت هر لیتر نفت سفید در فروشندگی‌های مجاز چهار هزار و ۲۴۴ ریال است و خانوار‌هایی که اطلاعات کارت بانکی خود را در سامانه جدید ثبت کرده‌اند، می‌توانند سهمیه خود را از طریق کارت بانکی دریافت کنند.

زهدی خاطرنشان کرد: در ماه‌های گذشته ذخیره‌سازی مناسبی از فرآورده‌های نفتی در مناطق فاقد گاز استان انجام شده و هیچ مشکلی برای تامین سوخت خانوار‌های روستایی وجود ندارد.