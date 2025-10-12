به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از عملکرد مثبت و موثر مراجع حل اختلاف کار استان در رسیدگی به پرونده‌های کارگری و کارفرمایی خبر داد و گفت: در نیمه نخست امسال، مجموعاً ۷۸۳ دادخواست به مراجع حل اختلاف استان واصل و تعیین وقت شده که از این تعداد، برای ۷۸۱ پرونده رأی قانونی صادر شده است.

اشرفی این میزان از رسیدگی را بیانگر اهتمام جدی و تلاش مستمر کارشناسان روابط کار استان، اعضای مراجع حل اختلاف کار و دبیرخانه‌های اجرایی در تسریع روند بررسی به پرونده‌های مطروحه و تلاش برای اجرای عدالت عنوان کرد.

به گفته وی از میان پرونده‌های منتهی به آرای صادره، ۱۳۸ مورد از طریق سازش مستقیم و تفاهم میان کارگر و کارفرما مختومه شده و ۶۴۳ پرونده نیز پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسی انجام شده و فرایند آن، منجر به صدور رأی قانونی شده است.

اشرفی افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع حل اختلاف استان حدود ۳۰ روز بوده و در مقایسه با بسیاری از استان‌ها عملکرد مطلوبی به شمار می‌رود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان این مدت زمان رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی را حاصل تلاش جمعی و نظارت مستمر بر فرآیند رسیدگی‌ها در سطح استان عنوان کرد.