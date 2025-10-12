به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: این حادثه ظهر دیروز در روستای گرمه (منطقه شاهنامه ۸۰) رخ داد که در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی از گیر کردن یک کارگر مقنی در داخل یک چاه عمیق، بلافاصله واحد‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۷، ۳۶ و ۵۰ به محل اعزام شدند.

آتش‌پاد دوم حسین صالح افزود: با حضور آتش‌نشانان در محل، مشخص شد یک کارگر ۴۰ ساله حین انجام عملیات لایروبی در چاهی حدوداً ۱۰۰ متری، به علت سقوط باکس و برق‌گرفتگی دچار حادثه شده است.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش تقریباً سه ساعته آتش‌نشانان، پیکر بی‌جان این کارگر از چاه خارج و تحویل عوامل اورژانس شد.