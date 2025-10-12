به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در همین زمینه خبرنگارخبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد با برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر برنامه‌های این یادواره را تشریح کرد.

از ویژه برنامه‌های این یادواره می‌توان به برگزاری نمایشگاه دستاورد‌های انقلاب اسلامی با محور‌های حفظ آداب و رسوم بومی محلی و پیشرفت و آبادانی اشاره کرد، همچنین در دل این یادواره از خانواده‌های معظم شهدا، پیشکسوتان و ایثارگران تجلیل می‌شود.

از ۷۷۵ شهید دوران دفاع مقدس نفر ۱۲۱ شهیده و نفر ۷۲ دانش آموز بانو هستند که در سنگر‌های دفاع از کیان کشور جانشان را نثار کرده‌اند.

باید اضافه کنم که آذربایجان‌غربی مأمن ایثار و جانفشانی‌های ۲۲ هزار شهید مهاجر بوده که از جای جای کشورمان برای دفاع از کیان نظام اسلامی عازم این منطقه شده‌اند و در این استان به شهادت رسیدند، شهدای معظمی همچون شهید کاوه و شهید بروجردی که از فرماندهان ارشد دوران دفاع مقدس بودند و امروز میعادگاهشان زیارت گاه هزاران مسافر و مردم بومی منطقه است.

اجلاسیه ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌غربی هر سال با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود و امسال هم پس از پایان یادواره‌های شهدا در شهرستان‌های مختلف بهمن ماه به میزبانی مرکز استان ارومیه برگزار خواهد شد.