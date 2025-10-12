به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس اداره نگهداری ابنیه راه‌های اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان گفت: عملیات تعمیر و مرمت درز انبساط ۶ پل بزرگ در جاده‌های بجنورد – شیروان و بجنورد – آشخانه با ۵ میلیارد تومان اعتبار در حال اجراست.

حمیدرضا نامور افزود: این عملیات به منظور افزایش ایمنی تردد کاربران جاده‌ای، مقاوم سازی، بهسازی و جلوگیری از آسیب دیدگی سازه‌ای پل‌ها و حفظ عمر مفید آن‌ها اجرا می‌شود.

وی گفت: بازگشایی و تعمیر آبچکان پل‌ها و پاکسازی و شست و شوی عرشه پل‌ها نیز با یک میلیارد تومان اعتبار اجرایی خواهد شد.