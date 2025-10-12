به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: در ۶ ماهه اول سال جاری ۵۴۶ گروه گشت سیار با همراهی و همکاری دستگاه‌های نظارتی در سطح بازار حضور یافته‌اند.

مهدی طیبی افزود: در این مدت از ۲ هزار و ۶۱۸ واحد بازرسی و برای ۲ هزار ۲۹۵ واحد متخلف پرونده تشکیل شد.

وی یادآور شد: گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی در طول سال در سطح بازار حضور داشته، اما در ایام ویژه مثل ایام بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی حضوری فعالتر شده اند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: گشت‌های تعزیرات حکومتی در صورت کشف تخلف در محل با واحد صنفی برخوردی قاطع و بازدارنده خواهند داشت.