پخش زنده
امروز: -
گشتهای تعزیرات حکومتی خوزستان در صورت کشف تخلف در محل با واحد صنفی برخوردی قاطع و بازدارنده خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: در ۶ ماهه اول سال جاری ۵۴۶ گروه گشت سیار با همراهی و همکاری دستگاههای نظارتی در سطح بازار حضور یافتهاند.
مهدی طیبی افزود: در این مدت از ۲ هزار و ۶۱۸ واحد بازرسی و برای ۲ هزار ۲۹۵ واحد متخلف پرونده تشکیل شد.
وی یادآور شد: گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی در طول سال در سطح بازار حضور داشته، اما در ایام ویژه مثل ایام بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی حضوری فعالتر شده اند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: گشتهای تعزیرات حکومتی در صورت کشف تخلف در محل با واحد صنفی برخوردی قاطع و بازدارنده خواهند داشت.