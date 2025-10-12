پخش زنده
برای نخستین بار در کشور، دوربینهای فراطیفی توسط یک شرکت دانشبنیان زنجانی بومیسازی و تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ، یک شرکت دانشبنیان فعال در حوزه ابزار دقیق و فناوریهای نوین اپتیکی، برای اولین بار در کشور موفق به تولید دوربینهای فراطیفی شد.
این دوربینها قادرند بیش از ۲۰۰ باند طیفی را ثبت کنند و دادههای سهبعدی تحت عنوان هایپرکیوب (Hypercube) تولید کنند که شامل دو بعد فضایی و یک بعد طیفی است.
این شرکت که فعالیت خود را از زنجان آغاز کرده، با تکیه بر توانمندیهای داخلی و تخصص اعضای جوان خود، در زمینه تولید محصولات پیشرفتهای مانند دوربینهای فراطیفی، آبیراهیسنج هارتمن و تجهیزات آزمایشگاهی اپتیک و فوتونیک فعالیت میکند. عمده تمرکز این تیم بر حوزههای اپتیک، فوتونیک و ابزار دقیق اندازهگیری لیزری است.
بازار هدف این شرکت شامل دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و صنایع کشور است و علاوه بر تولید تجهیزات دقیق، در زمینه شناسایی و حل مشکلات شرکتها و صنایع در حوزه کنترل کیفیت و اندازهگیریهای دقیق نیز خدمات ارائه میدهد.
این تیم دانشبنیان توانسته است تا اجزای داخلی دستگاههای این صنعت را بومیسازی کند و با ثبت اختراعات جدید، گامهای مهمی در مسیر خودکفایی کشور بردارد. همچنین قرار است تا پایان سال جاری، از دو دستاورد جدید دیگر رونمایی شود تا ایران به خودکفایی صددرصدی در این حوزه دست یابد.