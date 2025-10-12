به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محتشم محبی گفت: بر اساس فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور منتشر شده از سوی بنیاد ملی نخبگان ایران، دانشگاه محقق اردبیلی جزو هشت دانشگاهی است که برای عناوین پژوهشی پیشنهاد شده، دوره پسادکتری با حمایت بنیاد ملی نخبگان برگزار می‌کند.

وی افزود: از دانش‌آموختگان دوره‌های دکتری تخصصی که واجد شرایط هستند دعوت می‌شود با مراجعه به صفحه تسهیلات دوره پسادکتری سامانه بنیاد ملی نخبگان و با اطلاع از شرایط قید شده، نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک تا ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه بنیاد به نشانی https://jazb-elmi.bmn.ir اقدام کنند.

محبی اضافه کرد: جزئیات بیشتر در وبسایت بنیاد ملی نخبگان (به نشانی https://B۲n.ir/gn۹۹۶۸) در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: فراخوان دیگری نیز با عناوین متعدد پژوهشی برای پذیرش پژوهشگران پسادکتری در دانشگاه محقق اردبیلی برای سال ۱۴۰۴ متعاقباً از سوی این دانشگاه اعلام خواهد شد.