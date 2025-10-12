۳۲۲ واحد مسکونی سایت زعفرانیه بیرجند در آستانه تحویل به متقاضیان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت:ساخت ۲هزار و ۷۲ واحد از نهضت ملی مسکن شهر بیرجند در سایت زعفرانیه شهر توسط ۶ انبوه ساز در حال اجرا است که طرح های ۵ پروژه تاکنون بیش از ۸۵ درصد پیشرفت دارد.

مودی افزود:در این طرح تاکنون ۳۲۲ متقاضی تسویه حساب کرده و برای تحویل واحد به پیمانکار معرفی شده اند.

وی گفت:در سایت زعفرانیه تاکنون برای ۲۰ واحد آب، ۵۷۲ واحد فاضلاب و برای ۸۵۰ واحد برق تامین شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی افزود: در طرح نهضت ملی مسکن شهر بیرجند به ازای هر نفر ۵۵۰ میلیون تومان با نرخ ۱۸ درصد تسهیلات پرداخت شده است.

طرح نهضت ملی مسکن شهر بیرجند همچنین در مساحت ۲۷ هکتار در سایت اداری بیرجند توسط متقاضیان در حال اجرا است.