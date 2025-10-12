استاندار خوزستان گفت: توسعه ارتباطات اقتصادی و بازرگانی با کشور‌های همسایه باید از طریق برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، اعزام هیات‌های تجاری و انعقاد قرارداد‌های همکاری با کشور‌های هدف دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالی‌زاده در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان بیان کرد: جلسات شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی باید منظم‌تر برگزار شود و الزامی است که مدیران دستگاه‌های مربوطه برای شنیدن مسائل و مشکلات بخش خصوصی و تبادل نظر در این نشست حضور یابند.

وی تاکید کرد: خوزستان رشد نخواهد کرد مگر آن‌که بخش خصوصی رشد کند، بزرگ‌ترین اقتصاد دولتی در خوزستان وجود دارد، اگر بین بخش خصوصی و دولتی یک تعادل و تراز بود با مشکلات کمتری در بخش خصوصی استان روبه‌رو بودیم.

موالی‌زاده ادامه داد: در سفر اخیر هیات عراقی به استان جلسه‌ای در منطقه آزاد برگزار شد و اعلام کردیم که طی ۲ ماه آینده نمایشگاهی در بخش‌های مختلف اقتصادی در استان بصره عراق دایر خواهیم کرد، از همین امروز باید کار‌های لازم و پیگیری با وزارت خارجه و ارتباط با طرف عراقی انجام شود.

استاندار خوزستان تاکید کرد: تا اواخر آذرماه امسال باید این نمایشگاه در کشور عراق دایر شود و متقابلا این کشور نیز به فاصله ۲ ماه بعد در خوزستان نمایشگاه دایر خواهد کرد، تقویت ارتباط تجاری ابتدا با استان بصره صورت خواهد گرفت و در مرحله بعد با استان میسان کشور عراق ارتباط تجاری تقویت می‌شود.

وی از بانک‌های خوزستان درخواست نمود تا برای اشتغال‌زایی جدید و حمایت از بخش خصوصی حضور فعال داشته باشند و معاون عمرانی استانداری خوزستان رسیدگی به شکایات بخش خصوصی را مورد نظر داشته باشد.

موالی‌زاده اظهار کرد: مصوبات شورای گفت‌و‌گو لازم‌الاجرا است و اتاق بازرگانی اهواز تا اجرای کامل مصوبات باید پیگیری لازم را داشته باشند.

خوزستان با دارا بودن ۲ هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی، یکی از بزرگ‌ترین استان‌های صنعتی کشور است.