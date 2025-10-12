به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، میثم پورطلوعی گفت: استان همدان دارای ۲۸ واحد مرغ تخمگذار فعال با ظرفیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه بوده که این تعداد از واحد‌های مرغ تخمگذار در استان سالانه ۲۰ هزار تن تخم مرغ تولید می‌کنند.

او تولید روزانه این واحد‌ها را میانگین ۵۵ تا ۵۸ تن برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر واحد‌های مرغ تخمگذار در استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان سرانه مصرف تخم مرغ استان همدان را ۱۴ کیلو برای هر نفر دانست و تاکید کرد: در حال حاضر یک واحد پولت تخمگذار نیز با ظرفیت ۱۲۰ هزار قطعه در استان فعالیت می‌کند که این واحد جوجه‌مرغ‌های ماده تخم‌گذار را پرورش می‌دهد و به این جوجه‌ها، از زمان تولد تا قبل از شروع تخم گذاری، «پولت» گفته می‌شود.

پورطلوعی از وجود دو واحد پرورش بلدرچین در استان با ظرفیت ۸۰ هزار و۲۰۰ قطعه خبر داد و گفت: این دو واحد نیز علاوه بر تولید گوشت بلدرچین، سالانه دارای ۱۵۰ تن تخم بلدرچین هستند.