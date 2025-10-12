قشرهای مختلف مردم انگلیس در ادامه حمایت از آرمان فلسطین و ابراز خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم تظاهرات گسترده دیگری را در پایتخت انگلیس برگزار کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ خیابان‌های مرکزی لندن یک روز پس از آغاز اجرای نقشه ترامپ در غزه به صحنه خروش گسترده حامیان فلسطین علیه رژیم صهیونیستی، آمریکا و دیگر حامیان این رژیم مبدل شد.

یک شهروند انگلیسی در این باره می‌گوید: " ما امروز آمده‌ایم به دولتمان بگوییم که از همدستی با اسرائیل و آمریکا در پایمال کردن حقوق مردم غزه، دست بردارد. این آتش بس باید دائمی شود. نتانیاهو به هیچ یک از اهدافی که گفته بود دست نیافت. او نتوانست حماس را از بین ببرد و حماس اکنون قوی‌تر و حامیانش در جهان بیشتر شده است. نتانیاهو برای پیشگیری از محاکمه به خاطر فسادهایش و نیز راضی نگه داشتن راستگرایان افراطی در دولتش، بیش از ۶۷ هزار فلسطینی را به قتل رساند و بیش‌تر گروگان‌های اسرائیل را هم او با بمبارانش هایش کشت. "

در این تظاهرات نمایش مخالفتی دیگر با سیاست حکومت انگلیس در قبال فلسطین شکل گرفت، با حضور صد‌ها هزار نفری قشر‌های مختلف مردم از ادیان و ملیت‌های گوناگون در خیابان‌های مرکزی لندن و اطراف پارلمان انگلیس و ساختمان نخست وزیری این کشور، با شعار آزادی سرزمین فلسطینیان از رود اردن تا دریای مدیترانه و محاکمه و مجازات جنایت کاران جنگی در غزه و همدستانشان.

یک بانوی انگلیسی حاضر در این تظاهرات می‌گوید: دولت بریتانیا کاملا در نسل کشی صهیونیست‌ها در فلسطین همدست بوده است. دولت ما خلاف خواست اکثریت مردم با حمایت‌ها از اسرائیل و دادن سلاح به صهیونیست ها، تلاش کرده است تا به خاطر رژیم صهیونیستی در نسل کشی علیه فلسطینان همکاری کند.

شماری از شرکت کنندگان در این تظاهرات ضد صهیونیستی که با حضور صد‌ها هزار نفر یکی از بزرگترین تظاهرات حمایت از فلسطین در هفته‌های اخیر ارزیابی شده از دیگر شهر‌ها خود را به لندن رساندند. از یکی از آنان پرسیدیم آیا اعتمادی به ترامپ و نقشه اش برای فلسطین دارند.

یک شهروند انگلیسی می‌گوید: مردک دیوانه زنجیری است و کاملا وجدان و شعور را از دست داده است. چنین قاتل زنجیره‌ای بدیهی است که قابل اعتماد نیست. همچنین باید انتظار داشت در هفته‌ها و حداکثر ماه‌های آینده، اسرائیل این توافق را نیز همچون توافق‌های پیشین نقض کند و کشتن فلسطینیان را از سر گیرد.

حاضران در این راهپیماییِ همبستگی با فلسطین، ناکامی رژیم اسرائیل و عقب نشینی حامیان این رژیم را برغم قتل عام بیش از ۶۷ هزار فلسطینی در ۷۳۳ روز تهاجم پیوسته به غزه، نتیجه مقاومت ملت فلسطین در برابر ظلم و اشغالگری و همبستگی جهانی با آنان می‌دانند.