به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود فتحی در تشریح خدمات ارائه به جامعه عشایر در یکسال گذشته، گفت: ۷ صندوق اعتبارات خرد ویژه زنان عشایری با عضویت ۱۵۰ زن در روستا‌های کوثر، دیونی، چال قاسم، آذنک، ماشکار، شهرک المهدی در زمینه‌های قالیبافی، کپوبافی، کشاورزی، پرورش دام، پرورش قارچ خوراکی، کشت گیاهان داروی، مرغ بومی، بوقلمون و… فعال است.

وی تسهیلات صندوق توسعه ملی و تسهیلات تبصره‌ای با بهره‌های مختلف را از دیگر خدمات ارائه شده عنوان کرد و افزود: طرح آسفالت جاده عشایری لطف آباد با اعتبار ۹ میلیارد تومان و طرح ابنیه فنی جاده عشایر شوی، با اعتبار ۲ میلیارد تومان از طرح‌های عمرانی مناطق عشایری دزفول هستند.

فتحی ادامه داد: طرح ساخت پل تیر مرکب پل کول به طول صد متر و به عنوان ایل راه اصلی عشایر خوزستان به لرستان با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان، تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس اداره امور عشایر دزفول بیان کرد: آبرسانی سیار با دو دستگاه تانکر به مناطق عشایری بخش‌های شهیون و سردشت و حومه شهرستان، همچنین با یک دستگاه نیسان به مناطق عشایری سالند کوه دزفول انجام می‌شود.

فتحی با اشاره به ابنیه فنی جاده عشایری بدان پلنگان و اصلاح مسیر جاده‌های عشایری شهرستان از جمله مسیر عشایری ایدون، اظهار کرد: جاده عشایری دره کاید و جاده عشایری دارخلک نیز بهسازی شده است.

وی مرمت خط لوله‌های مناطق عشایری دارخلک و دورک، مسیر شکافی جاده عشایری دره کایدان دیونی، بازسازی جاده‌های عشایری خسارت دیده از سیل دستک‌های پل، اصلاح مسیر جاده عشایری تنگ دز را از دیگر اقدامات ارائه شده مطرح کرد.

فتحی گفت: ۲۰۰ مخزن آب پلی اتیلن ۵۰۰ و هزار لیتری، ۱۱ هزار و ۲۰۰ کپسول گاز مایع ۱۱ کیلویی کیلویی، هزار و ۱۰۰ تن جو و ۶۰۷ تن خوراک دام بین عشایر دزفول توزیع شده است.

وی تصریح کرد: بیمه تامین اجتماعی ۳۰۰ نفر از عشایر دزفول در سال گذشته و بیمه ۱۵۰ نفر در سال جاری تمدید شد.

فتحی با اشاره به توزیع ۱۸۴ پنل خورشیدی بین عشایر واجد شرایط افزود: ۳۵۰ هزار لیتر نفت سفید نیز در مناطق مختلف عشایری شهرستان توزیع شده است.