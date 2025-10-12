همه خدمات بستری و سرپایی کودکان زیر ۷ سال، به استثنای دارو‌های سرپایی در مراکز دولتی دانشگاهی رایگان است.



به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرکل بیمه سلامت مازندران گفت: کودکان سرمایه‌های اصلی هر کشوری هستند و توجه ویژه به سلامت جسم و روان کودکان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‌باشد.

دکتر ذوالفقار تقوی افزود: پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها باید از دوران کودکی آغاز شود و سبک صحیح زندگی، ورزش و فعالیت بدنی همچنین الگوی تغذیه مناسب معیار‌های اصلی حفظ سلامت کودکان محسوب می‌شوند.





او ادامه داد: نادیده گرفتن اصول تغذیه و عدم تحرک می‌تواند عوارض جبران ناپذیری بر سلامت کودکان بر جای گذارد برای این مهم آگاه سازی والدین و جامعه نقش کلیدی در حفظ سلامت کودکان دارد.





دکتر تقوی اعلام کرد: تقریبا ۱۴ درصد از جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت مازندران را کودکان تا ۱۴ سال تشکیل می‌دهند.





مدیرکل بیمه سلامت مازندران در ادامه بیان داشت: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با استناد به قانون برنامه‌های توسعه کشور، همه خدمات بستری و سرپایی کودکان زیر ۷ سال، به استثنای دارو‌های سرپایی در مراکز دولتی دانشگاهی رایگان است.





وی افزود: سازمان بیمه سلامت ایران، ۱۰۰ درصد تعرفه دولتی برای خدمات سرپایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی (اورژانس) شامل معاینه (ویزیت)، آزمایشگاه، تصویربرداری، توانبخشی و همچنین خدمات بستری و بستری فوریت‌های پزشکی (اورژانس) کودکان زیر ۷ سال را پرداخت می‌کند.





دکتر تقوی افزود: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، تمام خدمات سرپایی و بستری شیرخواران و کودکان زیر ۷ سال و غربالگری نوزادان (به‌استثنای داروی سرپایی) در مراجعه به مراکز دولتی دانشگاهی رایگان است.