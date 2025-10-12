پخش زنده
معاون پیشبینی سازمان هواشناسی کشورگفت: مدیریت خشکسالی نیازمند مدیریت جامع، پیشگیرانه و فناورانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما معاون توسعه، پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی سازمان هواشناسی کشور گفت: در مدیریت خشکسالی دادههای پایه بهویژه دادههای دقیق و بهنگام جوی نقش برجستهای دارد بهنحویکه بدون این دادهها و پیشبینیهای معتبرنمی توان خشکسالی را مدیریت کرد.
فرح محمدی در اختتامیه رویداد منطقهای مدیریت بحران خشکسالی در سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: آنچه در این کارگاه به درستی مطرح شد این است که نباید به دنبال واکنشهای مقطعی و کوتاهمدت برای مدیریت خشکسالی بود؛ بلکه این موضوع نیازمند مدیریت جامع، پیشگیرانه و فناورانه است.
وی افزود: بهطورکلی در کارگاه مدیریت بحران خشکسالی پنج محور اصلی برای مدیریت جامع خشکسالی مرور شد که شامل «سامانههای پایش و هشدارهای زودهنگام، ارزیابی ریسک و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، برنامههای آمادگی و پاسخ و مروری بر تجربیات کشورهای مختلف» است.
معاون توسعه، پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: در مدیریت خشکسالی دادههای پایه بهویژه دادههای دقیق و بهنگام جوی نقش برجستهای دارد بهنحویکه بدون این دادهها و پیشبینیهای معتبر و سامانههای هشدار زودهنگام اساساً هیچ سیاستی در مدیریت خشکسالی کارآمد نخواهد بود.
محمدی اضافه کرد: ارتقای عملیاتی دادهبرداری آنلاین و افزایش همکاریهای ملی و بینالمللی نیز یک ضرورت مهم برای مدیریت خشکسالی است؛ چراکه در برخی کشورها دادهبرداریها علاوه بر مراکز هواشناسی، متولیان دیگری نیز دارد که بههرحال باید به سمت یکپارچهسازی و ارتقای عملیات دادهبرداری ملی حرکت کرد.
وی عنوان کرد: استفاده از فناوریهای نوین یکی از ضرورتهای عصر امروز است بهویژه در مقوله هوش مصنوعی که میتواند یک انقلاب در صنعت هواشناسی ایجاد کند.
معاون توسعه، پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی سازمان هواشناسی کشور افزود: با توجه به نقش داده های جوی و پیش بینی های هواشناسی در مدیریت خشکسالی از یک سو و اثرگذاری و نقش اساسی هوش مصنوعی در این فرایند، می توان گفت که در دنیای آینده استفاده از هوش مصنوعی ستون فقرات مدیریت بحران خشکسالی خواهد بود.
محمدی در بخش دیگری ابراز امیدواری کرد که این نشست آغازی برای همکاریهای علمی و فنی بیشتر در حوزه مدیریت بحران خشکسالی در کشور و منطقه باشد.