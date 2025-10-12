پخش زنده
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: درخواست ایجاد صندوق توسعهای در استان با مشارکت بخش دولتی و خصوصی ارائه شده است تا به سرمایهگذاران در تامین سرمایه در گردش کمک شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهلا عموری اظهار کرد: اتاق بازرگانی اهواز تمام تلاش خود را بهکار گرفته تا علاوه بر شناسایی و پیگیری مشکلات بخش خصوصی، به مسائل حوزه کسبوکار استان نیز رسیدگی کند.
وی افزود: در همین راستا، تمام توان خود را بر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه متمرکز کردهایم و هیاتهایی طی سه ماهه آینده به عمان، سلیمانیه و اربیل اعزام خواهند شد تا در نمایشگاهها شرکت کنند.
عموری ادامه داد: همچنین هیاتی از روسیه دعوت شده تا سفر تجاری قبلی به این کشور پیگیری شود و میزگردهایی تشکیل دهیم تا بازرگانان و تجار را تشویق کنیم علاوه بر عراق، با دیگر کشورها نیز روابط اقتصادی خود را توسعه دهند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: فعالان بخش خصوصی با مشکلاتی در زمینه سرمایه در گردش روبهرو هستند که امیدواریم بانکها در این زمینه حمایت کنند، همچنین باید امنیت سرمایهگذاری در استان تضمین شود؛ به همین منظور پیشنهاد شده یک کمیته حقوقی تشکیل شود.
وی افزود: در راستای حمایت از سرمایهگذاران بومی، انتظار داریم هماهنگی بین نهادهای دولتی بهبود یابد و از سرمایهگذاران محلی حمایت شود، با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر سرمایهگذاری برای تولید، باید تلاش کنیم سرمایهگذاری در استان بهصورت واقعی انجام شود.
عموری همچنین اظهار کرد: متاسفانه به دلیل شرایط نامناسب، بسیاری از طرحها به استانهای دیگر منتقل میشوند، سرمایهگذاران ما با مشکلاتی مانند سرمایه در گردش، صدور و لغو مجوزها و ضعف تعامل بین سازمانها مواجهاند، بنابراین انتظار میرود هماهنگی بین نهادهای دولتی ایجاد و کمیته حمایت حقوقی تشکیل شود تا از ابطال مجوزها جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز خبر داد: هیاتهایی نیز برای کشورهای آفریقایی تشکیل خواهند شد و عمان میتواند بهعنوان دروازهای برای ورود به بازار آفریقا عمل کند، هدف ما گسترش مبادلات تجاری با این کشورهاست و برنامهریزی شده تا هیاتهایی به سلیمانیه، اربیل و عمان اعزام شوند تا محصولات کشاورزی و مواد غذایی استان در این بازارها عرضه شود.