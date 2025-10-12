به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بوکان با هماهنگی دستگاه قضایی موفق به کشف و ضبط مزرعه بزرگ ماینر با بیش از ۱۷ دستگاه استخراج رمز ارز در یکی از مناطق شهری بوکان شدند.

با توجه به قطعی مکرر برق و نارضایتی عمومی مردم از وضعیت موجود در سطح شهرستان بوکان، پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه بوکان با همکاری اداره برق و تعزیرات حکومتی در یکی از محلات سطح شهر بوکان مزرعه بزرگ ماینر را شناسایی و کشف و ضبط کردند.

به گفته کارشناسان، میزان مصرف برق این مزرعه ماینر با مصرف برق بیش از ۱۸۰ خانوار برابری می‌کند.

این اقدام در راستای جلوگیری از ناترازی‌های انرژی (برق) در شهرستان که باعث مختل نمودن برق مصرفی خانوار‌های شهرستان شده بود، صورت گرفت.