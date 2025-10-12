پخش زنده
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از افتتاح چپگرد ستارخان-چمران تا پایان سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی صداقتی درباره آخرین وضعیت پروژه چپگرد ستارخان-چمران در محدوده چهارراه (میدان توحید) اظهار کرد: ظرف یک ماه آینده عرشه دوم پل فلزی چپگرد ستارخان-چمران «حدفاصل پایه P ۳ تا پایه P ۴» نصب خواهد شد.
وی با بیان اینکه نصب ستونهای P ۱ و P ۲ هم در آخرین مراحل خود است، گفت: با تکمیل این ستونها ساخت عرشه نیز همزمان در کارخانه تکمیل خواهد شد و وارد پروژه برای نصب میشود.
صداقتی در پایان تاکید کرد: برنامه ما این است که تا پایان امسال این تقاطع را تکمیل کنیم. چهار راه توحید یا میدان توحید سابق چراغهای طولانی دارد و شهروندان پشت چراغ به مدت طولانی میمانند، برای کاهش ماندگاری خودروها پشت چراغ و بالطبع کاهش ترافیک پشت چراغ، یک دسترسی که پل چپگرد از انتهای ستارخان به سمت ضلع شمال بزرگراه شهید چمران است، ایجاد میشود.
وی افزود: این پل سواره برای حذف یکی از زمانهای چراغ این محدوده احداث میشود که عملا این کار باعث میشود که سایر زمانهای چراغها کوتاهتر شود و ماندگاری خودروها پشت چراغ قرمزها کاهش پیدا کند.