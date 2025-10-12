دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: معادل ۶‌هزار و ۸۰۰ میلیاردتومان از منابع حساب ملی «پیشرفت و عدالت» پس از گذشت نیمی از سال، بلااستفاده و بدون اختصاص و پرداخت باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پایش برخط دیوان محاسبات از انباشت منابع تسهیلات اشتغال‌زایی در دست اقدام است. بر اساس احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حساب ملی «پیشرفت و عدالت» نزد بانک مرکزی، محل تجمیع منابع مربوط به طرح‌های اشتغال‌زایی است که مبلغی معادل ۶‌هزار و ۸۰۰‌میلیاردتومان از منابع این حساب پس از گذشت نیمی از سال، بلااستفاده و بدون اختصاص و پرداخت باقی مانده است.

دیوان محاسبات ضمن پیگیری اختصاص به‌موقع این منابع به بانک‌های عامل و تسریع در پرداخت تسهیلات به طرح‌های اشتغال‌زایی، تأکید می‌کند هرگونه تأخیر در جریان‌دهی منابع مذکور، مغایر احکام قانون بودجه و موجب اختلال در تحقق اهداف اشتغال پایدار و عدالت‌محور کشور خواهدبود.