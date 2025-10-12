به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان فصل زراعی بیش از ده هزار و۶٠٠ تن محصول برداشت شود.

ناصر نورزاده افزود: برداشت فلفل از دی ماه آغاز می‌شود و تا پایان خرداد سال آینده ادامه دارد.

وی گفت: ٨٠ درصد محصول برداشت شده به کشور‌های روسیه و حوزه خلیج فارس صادر می‌شود و٢٠ درصد آن هم در بازار‌های داخلی به بفروش می‌رسد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: شهرستان میناب رتبه سوم تولید محصولات گلخانه‌ای در استان را به خود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید؛ برداشت فلفل خارج فصل در میناب

ناصر نورزاده افزود: سطح زیرکشت محصولات گلخانه‌ای در این شهرستان١۶٠ هکتار است که ۵۰ هکتار آن به گلخانه‌های نت هاوس اختصاص دارد.

وی افزود: هزینه‌های گلخانه نت هاوس یک چهارم گلخانه‌های استاندارد و سازه‌ای است.

گلخانه نت هاوس یکی از نوآورانه‌ترین انواع سازه گلخانه‌ای در کشاورزی نوین است که با استفاده از توری‌های مخصوص به‌جای پوشش‌های سنتی مانند پلاستیک یا پلی‌کربنات ساخته می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: ٨۵٠ نفر در گلخانه‌های این شهرستان مشغول به کار هستند.