جابه‌جایی مسافر در خراسان شمالی توسط ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری، درشش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: میزان جا‌به‌جایی مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری در نیمه نخست امسال، با ۱۶ درصد افزایش به یک میلیون و ۱۷۴ هزار نفر رسید.

سبحانی افزود: ۳۹ شرکت حمل و نقل مسافری در استان فعالیت می‌کنند که در این بازه زمانی ۱۱۳ هزار و ۹۲۳ صورت وضعیت برای جا‌به‌جایی مسافران از خراسان شمالی به سایر نقاط کشور صادر کرده‌اند که ۴.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی اظهارکرد: از ابتدای امسال تا پایان شهریور، ۷۷ درصد مسافران درون استان و ۲۳ درصد خارج از استان سفر کرده‌اند.

سبحانی با بیان اینکه سفر ۶۱.۵ درصد مسافران با مینی بوس، ۲۳.۴ درصد با اتوبوس و ۱۵.۱ درصد با سواری کرایه عمومی بوده است، ادامه داد: ۸۴۴ دستگاه ناوگان مسافری شامل ۱۵۰ دستگاه اتوبوس، ۲۷۵ دستگاه مینی بوس و ۴۱۹ سواری کرایه عمومی با هزار و ۲۸۸ راننده در بخش حمل و نقل مسافری مشغول خدمات رسانی هستند.