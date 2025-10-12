پخش زنده
مدیر عامل جمعیت هلال احمر ایلام گفت:با تلاش بیوقفه نجاتگران جمعیت هلالاحمر استان ، گردشگر ۳۴ سالهای از شیراز که در دره صعبالعبور ویژدرون دچار حادثه و مصدومیت شده بود، پس از ۳۶ ساعت عملیات دشوار، نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «حمزه محمدی مقدم» مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان ایلام اطظهار داشت: یک گردشگر ۳۴ ساله اهل شیراز که در دره صعبالعبور ویژدرون دچار شکستگی ساق پا شده بود، پس از ۳۶ ساعت عملیات دشوار نجات، توسط تیمهای امدادی هلالاحمر نجات یافت.
وی افزود: با اعلام حادثه به مرکز کنترل عملیات استان، ۳ تیم عملیاتی به محل اعزام و در ادامه ۲ تیم پشتیبان دیگر نیز وارد منطقه شدند.
مدیرعامل هلال احمر ایلام عنوان کرد: نجاتگران با عبور از مسیرهای بسیار سخت، اقدامات درمانی اولیه را در محل انجام داده و مصدوم را به نقطه امن انتقال دادند.
محمدی مقدم اضافه کرد: عملیات نجات از ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز جمعه ۱۸ مهرماه آغاز و ساعت ۲۲، ۱۹ مهرماه با تحویل مصدوم به عوامل اورژانس ۱۱۵ استان ایلام به پایان رسید.