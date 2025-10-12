لزوم توجه ویژه به تغذیه سالم شیرخواران و کودکان
کارشناس ارشد گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان گفت: تغذیه سالم در سلامت شیرخواران و کودکان نقش مهمی دارد و باید به آن توجه ویژهای شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ندا فرح بخش اظهار کرد: شیرخواران از یک سالگی به بعد، علاوه بر غذاهایی که خوردنشان را در سال اول زندگی یاد گرفتهاند، باید از غذای سفره خانواده استفاده کنند. این کودکان رشد سریع دارند و مقاومت کافی در مقابل بسیاری از بیماریها را هم ندارند و دندان هایشان نیز کامل نشده است.
وی با تاکید بر اینکه باید در غذا دادن به این گروه سنی، دو شرط اساسی را رعایت کرد، افزود: غذاهایشان کم حجم، پرانرژی و زود هضم باشد، همچنین به دفعات زیاد در اختیار آنان قرار داده شود.
ویژگیهای تغذیه کودک یک تا دو سال
فرح بخش بیان داشت: این کودک رشد سریع و فعالیت زیاد دارد و در نتیجه به غذای بیشتر نیاز دارد، ولی از سوی دیگر حجم معده اش کم و دندانهایش نیز کامل نیست، بنابراین لازم است در تغذیه او به نکات زیر توجه کنید:
- هر چقدر شیرخوار میخواهد با شیر مادر تغذیه شود.
- روزانه علاوه بر شیر مادر، ۳ تا ۴ وعده غذا و در هر وعده به اندازه سه چهارم لیوان، به شیرخوار غذا داده شود (یک لیوان = ۲۴۰ سی سی)
- تنوع غذایی، استفاده از تمام گروههای اصلی غذایی و انتخاب مواد غذایی دارای ارزش تغذیهای مناسب در برنامه غذایی کودک در نظر گرفته شود.
- از دادن انواع نوشیدنیهای شیرین به دلیل افزایش خطر اضافه وزن و چاقی، پوسیدگی دندان و کاهش دریافت مواد مغذی تا حد امکان خودداری شود.
- آب میوه طبیعی نباید بیشتر از ۱۲۰ سی سی (نصف لیوان) در روز باشد وترجیحا میوه کامل به کودک داده شود.
- هر روز ۱-۲ بار میان وعده مغذی (از گروههای اصلی غذایی) در بین وعدههای اصلی غذا، به شیرخوار داده شود.
- میان وعده را باید ۱.۵ -۲ ساعت قبل از وعده اصلی به کودک داد.
- تنقلات بی ارزش نظیر غلات حجیم شده (مانند پفک، پفیلا و چی توز) شکلات، چیپس، آب میوههای صنعتی و نظایر آنها.
- جایگاهی به عنوان میان وعده در برنامه غذایی کودک ۱ تا ۲ ساله وجود ندارد و به جای آن میتوان از میان وعدههای مغذی نظیر انواع میوه ها، سبزی ها، شیر پاستوریزه، ماست، نان، پنیر کم نمک و خرمای بدون هسته استفاده کرد.
نکات ضروری تغذیه کودک ۲ تا ۵ سال
کارشناس ارشد گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان میگوید: در این بازه سنی باید از غذاهای متنوع خانواده شامل ۶ گروه اصلی غذایی (نان و غلات، شیر و لبنیات، گوشت و تخم مر غ و حبوبات و مغزدانهها، سبزیها و میوه ها) به کودک داده شود.
- از سبزیهای سبز تیره و نارنجی و میوههای زرد و نارنجی (جعفری، گشنیز، اسفناج، انبه، کدو حلوایی، انبه، مرکبات) که منابع غذایی ویتامین A و C هستند به کودک داده شود.
- در هر وعده به اندازه یک لیوان کامل به کودک غذا داده شود (۲۴۰ سی سی)
- در هر روز ۳ وعده غذا و ۲ بار میان وعده در بین غذاهای اصلی در اختیار کودک گذاشته شود.
- میان وعده غذایی از بین گروههای اصلی غذایی انتخاب شود. شیرپاستوریزه (بویژه قبل از خواب) ماست، میوه ها، سبزی ها، نان و پنیر کم نمک، خرما و میوههای خشک انتخابهای بسیار خوبی برای میان وعده کودکان هستند.
- مصرف برخی تنقلات بی ارزش نظیر غلات حجیم شده (مانند پفک، پفیلا و چی توز) شکلات و چیپس علاوه بر تغییر ذائقه کودک و افزایش احتمال ابتلای او به بیماریهای غیروا گیر در سنین بزرگسالی مانند چاقی، با تاثیر بر اشتهای کودک و در نهایت تمایل کمتر او به وعدههای اصلی میتوانند بر سرعت رشد کودک و به خصوص افزایش مطلوب قد تاثیر منفی داشته باشند.
- میان وعده را ۱.۵ تا ۲ ساعت قبل از وعده اصلی به کودک باید داد.