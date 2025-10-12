کارشناس ارشد گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان گفت: تغذیه سالم در سلامت شیرخواران و کودکان نقش مهمی دارد و باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ندا فرح بخش اظهار کرد: شیرخواران از یک سالگی به بعد، علاوه بر غذا‌هایی که خوردنشان را در سال اول زندگی یاد گرفته‌اند، باید از غذای سفره خانواده استفاده کنند. این کودکان رشد سریع دارند و مقاومت کافی در مقابل بسیاری از بیماری‌ها را هم ندارند و دندان هایشان نیز کامل نشده است.

وی با تاکید بر اینکه باید در غذا دادن به این گروه سنی، دو شرط اساسی را رعایت کرد، افزود: غذاهایشان کم حجم، پرانرژی و زود هضم باشد، همچنین به دفعات زیاد در اختیار آنان قرار داده شود.

ویژگی‌های تغذیه کودک یک تا دو سال

فرح بخش بیان داشت: این کودک رشد سریع و فعالیت زیاد دارد و در نتیجه به غذای بیشتر نیاز دارد، ولی از سوی دیگر حجم معده اش کم و دندانهایش نیز کامل نیست، بنابراین لازم است در تغذیه او به نکات زیر توجه کنید:

هر چقدر شیرخوار می‌خواهد با شیر مادر تغذیه شود.

روزانه علاوه بر شیر مادر، ۳ تا ۴ وعده غذا و در هر وعده به اندازه سه چهارم لیوان، به شیرخوار غذا داده شود (یک لیوان = ۲۴۰ سی سی)

تنوع غذایی، استفاده از تمام گروه‌های اصلی غذایی و انتخاب مواد غذایی دارای ارزش تغذیه‌ای مناسب در برنامه غذایی کودک در نظر گرفته شود.

از دادن انواع نوشیدنی‌های شیرین به دلیل افزایش خطر اضافه وزن و چاقی، پوسیدگی دندان و کاهش دریافت مواد مغذی تا حد امکان خودداری شود.

آب میوه طبیعی نباید بیشتر از ۱۲۰ سی سی (نصف لیوان) در روز باشد وترجیحا میوه کامل به کودک داده شود.

هر روز ۱-۲ بار میان وعده مغذی (از گروه‌های اصلی غذایی) در بین وعده‌های اصلی غذا، به شیرخوار داده شود.

میان وعده را باید ۱.۵ -۲ ساعت قبل از وعده اصلی به کودک داد.

تنقلات بی ارزش نظیر غلات حجیم شده (مانند پفک، پفیلا و چی توز) شکلات، چیپس، آب میوه‌های صنعتی و نظایر آنها.

جایگاهی به عنوان میان وعده در برنامه غذایی کودک ۱ تا ۲ ساله وجود ندارد و به جای آن می‌توان از میان وعده‌های مغذی نظیر انواع میوه ها، سبزی ها، شیر پاستوریزه، ماست، نان، پنیر کم نمک و خرمای بدون هسته استفاده کرد.

نکات ضروری تغذیه کودک ۲ تا ۵ سال

کارشناس ارشد گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان می‌گوید: در این بازه سنی باید از غذا‌های متنوع خانواده شامل ۶ گروه اصلی غذایی (نان و غلات، شیر و لبنیات، گوشت و تخم مر غ و حبوبات و مغزدانه‌ها، سبزی‌ها و میوه ها) به کودک داده شود.