مستند «سفر اکتشافی نهنگ قاتل»، فیلمهای «شیکو بیلی و درخت گواوای شگفت انگیز» و «تا سکوی قهرمانی»، از شبکههای تهران، دو و نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «سفر اکتشافی نهنگ قاتل»، در گونه حیات وحش محصول انگلستان در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه تهران پخش شود.
این مستند درباره زندگی نهنگهای قاتل در قطب جنوب است.
مستندهای حیات وحش، همواره از جنبههای مختلف دارای اهمیت محتوایی و جذابیتهای فرمی و بصری فراوان بودهاند. در این قبیل مستندها نشان داده میشود که چگونه انواع گونههای حیات وحش، به شیوههایی خاص و منحصربهفرد، بقای خود را تضمین میکنند. روشهایی که برخلاف انسان، از هیچ جا یاد نگرفتهاند و تنها به صورت مادرزادی با این تواناییهای بالقوه به دنیا میآیند و طی زندگی خود، به تدریج آنها را بالفعل میکنند.
فیلم سینمایی «شیکو بیلی و درخت گواوای شگفت انگیز»، در گونه ماجراجویی، کمدی و خانوادگی محصول برزیل در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه دو پخش شود.
این فیلم داستان پسری به نام چاک بیلی است که به همراه دوستانش تصمیم میگیرد تا یک درخت گواوا را که در معرض خطر نابودی است، نجات دهد.
میتوان به درستی استدلال کرد که کودکان و طبیعت دارای پیوندهای نزدیک و ناگسستنی با یکدیگر هستند. هم کودکان و هم طبیعت، ویژگی هایی، چون نشاط و سبزی ذاتی، پاکی و بی آلایشی فطری و شور و اشتیاق مفرط برای زندگی را در خود حمل میکنند و بنابراین، به نظر میرسد که نابودی طبیعت یا نشانهها و موجودات طبیعی همچون درخت، نابودی کودک و کودکانگی نیز به نظر میرسد. بر همین مبناست که در فیلم سینمایی «شیکو بیلی و درخت گواوای شگفت انگیز»، در آستانه نابودی قرار گرفتن یک درخت، برای شخصیت اصلی و دوستان کودکش چندان مهم میشود که تمام دغدغه شان را نجات درخت شکل میدهد. پس آنها عزم، جزم میکنند تا در یک اتحاد و همبستگی اجتماعی مبارک، درخت را از مرگ حتمی نجات دهند. تلاشی پویا، مولد و خلاق که موفقیت آرمان را در هدف والایشان در پی دارد و باعث شور و نشاط و امیدواری دوبارهای در زندگی شان میشود.
فیلم سینمایی «تا سکوی قهرمانی»، به کارگردانی چی مان وان، محصول ۲۰۲۱، امشب ساعت ۲۳، از شبکه نمایش پخش می شود.
در خلاصه داستان این فیلم که بر اساس زندگی واقعی قهرمان المپیک ساخته شده، آمده است: سو وا وایه، پسری است که به علت بیماری زردی که در نوزادی به آن دچار شده، فلج مغزی میشود و به همین دلیل مشکل شنوایی، آموزشی و تکلم دارد و قادر به حرکت نیست. او در پنجسالگی با فشارهای مادرش موفق میشود راه برود و با سمعک قادر به شنیدن میشود و زندگیاش را به عنوان یک معلول ادامه میدهد. وایه در ۱۳سالگی به پسری قدبلند تبدیل میشود که میتواند بهخوبی بدود و مادرش با اصرار فراوان او را وارد تیم دوومیدانی معلولان میکند. وایه در تیم بهسرعت پیشرفت میکند و این آغاز موفقیتهای اوست...
در این فیلم بازیگرانی، چون چانگ هانگ لیونگ، لوئیس چیونگ، سندرا کوآن یو نگ و هوی پانگ لو ایفای نقش میکنند.