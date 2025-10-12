



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، برنامه میزگرد خبری با موضوع گردشگری موتور محرک استان فارس در رونق اقتصادی برگزار می شود . ‌

این برنامه در راستای رویداد ملی ایران جان ، فارس ایران‌ ساعت ۱۵ از استودیوی شبکه فارس با حضور دکتر پاپری زارعی ریس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، دکتر مریدی مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان فارس و دکتر پارسایی معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس به روی آنتن می رود .